30 мая в 18-м туре бразильской Серии A встретятся «Фламенго» (2-е место) и «Коритиба» (6-е место). Хозяева после разгрома от «Палмейраса» (0:3) жаждут реабилитации. Гости на ходу: 3 матча без поражений и 4 тура с голами. Ожидается результативная перестрелка.

«Фламенго»

Второе место, лучший бомбардир лиги Педро Абреу (18 голов). После разгрома от «Палмейраса» команда зла и хочет доказать, что это была случайность. Дома «Фламенго» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. Атака в спаде: всего 1.00 гола за 5 игр. Оборона тоже не блещет: 1.20 пропущенных. История на стороне хозяев: 7 из 9 последних встреч с «Коритибой» без поражений.

«Коритиба»

Команда рвeтся в зону Либертадорес. «Коритиба» забивает в 4 последних матчах, а средняя результативность – 1.80 гола за 5 игр. Проблема – оборона: 2.00 пропущенных в среднем. Брено (8 голов) – главная угроза. Гости пропускают в 5 из 7 последних матчей, но умеют отвечать.

Факты о командах

«Фламенго»

2-е место, 31 очко, лучший бомбардир: Педро Абреу (18)

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено

Не проигрывает дома в 9 из 11 матчей

Не проигрывает «Коритибе» в 7 из 9 встреч

«Коритиба»

6-е место, 26 очков, лучший бомбардир: Брено (8)

За 5 матчей: 1.80 забито, 2.00 пропущено

Забивает в 4 последних матчах

Не проигрывает в 3 последних турах

Прогноз на матч «Фламенго» – «Коритиба»

«Фламенго» зол и обязан побеждать на «Маракане». Оборона гостей дырявая (2.00 пропущенных), а Педро Абреу слишком хорош, чтобы молчать два матча подряд. Но и «Коритиба» умеет забивать – 4 тура подряд с голами. Хозяева победят, но свои ворота вряд ли сохранят сухими.

Рекомендованные ставки