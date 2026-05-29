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«Фламенго» – «Коритиба»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.45

29 мая 2026 10:26
Фламенго - Коритиба
30 мая 2026, суббота 22:00 | Бразилия. Серия А, 18 тур
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1.45
Победа «Фламенго»
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30 мая в 18-м туре бразильской Серии A встретятся «Фламенго» (2-е место) и «Коритиба» (6-е место). Хозяева после разгрома от «Палмейраса» (0:3) жаждут реабилитации. Гости на ходу: 3 матча без поражений и 4 тура с голами. Ожидается результативная перестрелка.

«Фламенго»

Второе место, лучший бомбардир лиги Педро Абреу (18 голов). После разгрома от «Палмейраса» команда зла и хочет доказать, что это была случайность. Дома «Фламенго» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. Атака в спаде: всего 1.00 гола за 5 игр. Оборона тоже не блещет: 1.20 пропущенных. История на стороне хозяев: 7 из 9 последних встреч с «Коритибой» без поражений.

«Коритиба»

Команда рвeтся в зону Либертадорес. «Коритиба» забивает в 4 последних матчах, а средняя результативность – 1.80 гола за 5 игр. Проблема – оборона: 2.00 пропущенных в среднем. Брено (8 голов) – главная угроза. Гости пропускают в 5 из 7 последних матчей, но умеют отвечать.

Факты о командах

«Фламенго»

  • 2-е место, 31 очко, лучший бомбардир: Педро Абреу (18)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • Не проигрывает дома в 9 из 11 матчей
  • Не проигрывает «Коритибе» в 7 из 9 встреч

«Коритиба»

  • 6-е место, 26 очков, лучший бомбардир: Брено (8)
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 2.00 пропущено
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает в 3 последних турах

Прогноз на матч «Фламенго» – «Коритиба»

«Фламенго» зол и обязан побеждать на «Маракане». Оборона гостей дырявая (2.00 пропущенных), а Педро Абреу слишком хорош, чтобы молчать два матча подряд. Но и «Коритиба» умеет забивать – 4 тура подряд с голами. Хозяева победят, но свои ворота вряд ли сохранят сухими.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фламенго» – коэффициент 1.45
  • Обе забьют – да

1.45
Победа «Фламенго»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Коритиба Фламенго
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