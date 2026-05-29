30 мая в 18-м туре бразильской Серии A встретятся «Баия» (8-е место) и «Ботафого» (10-е место). Хозяева в ужасном кризисе: 8 матчей без побед и 10 матчей подряд с пропущенными голами. Гости, напротив, на ходу: лучшая атака лиги (30 голов), 12 матчей с забитыми мячами подряд. Оборона «Баии» дырявая – пропускает 2 гола за матч в среднем. Ожидается результативная игра с преимуществом гостей.

«Баия»

Команда из Сальвадора скатилась до 8-го места и никак не может выбраться из ямы. 8 матчей без побед, 10 матчей подряд с пропущенными голами. Оборона катастрофическая: 2.00 пропущенных в среднем за 5 игр (всего 10 голов). Атака ещe держится: забивают в 7 последних матчах, 1.40 гола за игру. Лусиано (8 голов) тащит, но один он не справляется. В прошлом туре обидное поражение от «Коритибы» (2:3). Дома «Баия» цепляется, но уверенности нет.

«Ботафого»

Рио-дежанейро приехал в гости с лучшей атакой чемпионата – 30 голов в 16 матчах. 12 матчей подряд с забитыми мячами, а за последние 5 игр наколотили 10 голов (2.00 в среднем). Данило (10 голов) – настоящая машина. Оборона – слабое место: пропускают в 13 последних матчах подряд и в 7 из 9. Гости не проигрывают в 6 из 8 последних матчей и явно нацелены на победу над кризисной «Баией».

Факты о командах

«Баия»

8-е место, 23 очка, лучший бомбардир: Лусиано (8)

За 5 матчей: 1.40 забито, 2.00 пропущено

8 матчей без побед

Пропускают в 10 матчах подряд

Забивают в 7 последних матчах

«Ботафого»

10-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Данило (10)

За 5 матчей: 2.00 забито, 1.00 пропущено

Лучшая атака лиги – 30 голов

Забивают в 12 последних матчах

Не проигрывают в 6 из 8 матчей

Прогноз на матч «Баия» – «Ботафого»

«Баия» в глубоком кризисе – 8 матчей без побед и дырявая оборона. «Ботафого» – лучшая атака лиги, забивает в каждом матче. Даже слабая защита гостей (13 матчей с пропусками) вряд ли помешает им победить. Хозяева наверняка забьют – они забивают в 7 матчах подряд. Но с такой обороной против лучшей атаки – это не спасeт. Ждeм голы с обеих сторон и победу «Ботафого».

Рекомендованные ставки