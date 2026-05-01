2 мая на «Анжи Арене» в Каспийске состоится матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором махачкалинское «Динамо» примет «Ростов». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Обе команды находятся в затяжном кризисе и отчаянно нуждаются в очках.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы подходят к матчу после гостевого поражения от «Краснодара» (1:2) и не могут одержать победу на протяжении шести последних туров. Команда пропускает в шести последних матчах и в семи последних встречах во всех турнирах. Гамид Агаларов с 9 голами в 32 матчах остаeтся главной ударной силой. «Динамо» забивает в 5 из 7 последних матчей и в шести последних очных встречах против «Ростова». Исторически махачкалинцы удачно играют против ростовчан, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей.

«Ростов»

Ростовчане подходят к матчу после домашнего поражения от «Оренбурга» (0:1) и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Команда пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Роналдо с 5 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром. «Ростов» играет вничью в трeх последних очных встречах в РПЛ.

Факты о командах

«Динамо» Махачкала

Не может выиграть в 6 последних матчах РПЛ

Пропускает в 6 последних матчах РПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Ростова»

Забивает в 6 последних очных матчах против «Ростова»

«Ростов»

Не может выиграть в 4 последних матчах РПЛ

Пропускает в 4 последних матчах РПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

Играет вничью в 3 последних очных встречах в РПЛ

Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Динамо»

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Ростов»

Встреча двух кризисных команд с низкой результативностью вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Динамо» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Ростова». Обе команды испытывают серьeзные проблемы в атаке, что располагает к малорезультативному футболу. Ожидаем осторожную игру с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки