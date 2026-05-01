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«Динамо» Махачкала – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.4

01 мая 2026 7:32
Динамо Мх - Ростов
02 мая 2026, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Тотал матча меньше 2.5
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2 мая на «Анжи Арене» в Каспийске состоится матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором махачкалинское «Динамо» примет «Ростов». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Обе команды находятся в затяжном кризисе и отчаянно нуждаются в очках.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы подходят к матчу после гостевого поражения от «Краснодара» (1:2) и не могут одержать победу на протяжении шести последних туров. Команда пропускает в шести последних матчах и в семи последних встречах во всех турнирах. Гамид Агаларов с 9 голами в 32 матчах остаeтся главной ударной силой. «Динамо» забивает в 5 из 7 последних матчей и в шести последних очных встречах против «Ростова». Исторически махачкалинцы удачно играют против ростовчан, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей.

«Ростов»

Ростовчане подходят к матчу после домашнего поражения от «Оренбурга» (0:1) и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Команда пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует удручающую результативность в атаке – всего 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Роналдо с 5 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром. «Ростов» играет вничью в трeх последних очных встречах в РПЛ.

Факты о командах

«Динамо» Махачкала

  • Не может выиграть в 6 последних матчах РПЛ
  • Пропускает в 6 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Ростова»
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Ростова»

«Ростов»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах РПЛ
  • Пропускает в 4 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Играет вничью в 3 последних очных встречах в РПЛ
  • Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Динамо»

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Ростов»

Встреча двух кризисных команд с низкой результативностью вряд ли порадует зрителей обилием голов. «Динамо» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Ростова». Обе команды испытывают серьeзные проблемы в атаке, что располагает к малорезультативному футболу. Ожидаем осторожную игру с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.4
  • Победа «Динамо» Махачкала с форой (0)

1.40
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Мх
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