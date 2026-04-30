Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Жирона» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.65

30 апреля 2026 8:13
Жирона - Мальорка
01 мая 2026, пятница 22:00 | Испания. Примера, 34 тур
Перейти в онлайн матча
Сделать ставку

1 мая на стадионе «Монтиливи» состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Мальорку». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Команды разделяет всего три очка, и победа может стать ключевой для сохранения прописки в элите.

«Жирона»

Каталонцы подходят к матчу после гостевого поражения от «Валенсии» (1:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах, но и пропускает в трeх встречах подряд. Владислав Ванат с 10 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Жирона» одержала три победы подряд в домашних очных матчах против «Мальорки» и забивает в трeх последних встречах.

«Мальорка»

Островитяне подходят к матчу после гостевого поражения от «Алавеса» (1:2) и находятся в зоне вылета. Команда стабильно забивает в семи последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Ведат Мурики с 21 голом в 32 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. Однако гостевая форма «Мальорки» катастрофична – 10 матчей без побед на выезде.

Факты о командах

«Жирона»

  • Забивает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • Победа в 3 последних домашних очных матчах против «Мальорки»
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Мальорки»

«Мальорка»

  • Забивает в 7 последних матчах Ла Лиги
  • Не выигрывает в 10 последних гостевых матчах Ла Лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в 18 из 20 последних матчей
  • Забивает в 9 из 11 последних очных матчей против «Жироны»

Прогноз на матч «Жирона» – «Мальорка»

«Жирона» имеет преимущество домашнего поля и одержала три победы подряд в очных матчах против «Мальорки» на своeм стадионе. «Мальорка» катастрофически играет на выезде и не может победить 10 матчей подряд. Обе команды стабильно забивают, что располагает к результативному футболу с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Победа «Жироны» с форой (0)

Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Мальорка Жирона
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 