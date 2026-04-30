1 мая на стадионе «Монтиливи» состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» примет «Мальорку». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет колоссальное значение в борьбе за выживание. Команды разделяет всего три очка, и победа может стать ключевой для сохранения прописки в элите.

«Жирона»

Каталонцы подходят к матчу после гостевого поражения от «Валенсии» (1:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах, но и пропускает в трeх встречах подряд. Владислав Ванат с 10 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Жирона» одержала три победы подряд в домашних очных матчах против «Мальорки» и забивает в трeх последних встречах.

«Мальорка»

Островитяне подходят к матчу после гостевого поражения от «Алавеса» (1:2) и находятся в зоне вылета. Команда стабильно забивает в семи последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Ведат Мурики с 21 голом в 32 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. Однако гостевая форма «Мальорки» катастрофична – 10 матчей без побед на выезде.

Факты о командах

«Жирона»

Забивает в 4 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в 3 последних матчах Ла Лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

Победа в 3 последних домашних очных матчах против «Мальорки»

Забивает в 3 последних очных матчах против «Мальорки»

«Мальорка»

Забивает в 7 последних матчах Ла Лиги

Не выигрывает в 10 последних гостевых матчах Ла Лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в 18 из 20 последних матчей

Забивает в 9 из 11 последних очных матчей против «Жироны»

Прогноз на матч «Жирона» – «Мальорка»

«Жирона» имеет преимущество домашнего поля и одержала три победы подряд в очных матчах против «Мальорки» на своeм стадионе. «Мальорка» катастрофически играет на выезде и не может победить 10 матчей подряд. Обе команды стабильно забивают, что располагает к результативному футболу с обменом голами.

