2 мая на стадионе «Ника» в Александрии состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «Колос». Встреча аутсайдера и крепкого середняка обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Александрийцы переживают катастрофический сезон, а ковалeвцы находятся в отличной форме.
«Александрия»
Хозяева переживают катастрофический сезон и не могут одержать победу на протяжении 17 последних матчей УПЛ. Команда пропускает в 17 последних турах и имеет худшую оборону в лиге – 14 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.80 гола за матч. Теди Цара с 4 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром. «Александрия» не выигрывает в 8 последних матчах во всех турнирах и уверенно движется к вылету.
«Колос»
Ковалeвцы подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги и не проигрывают на протяжении шести последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует отличную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Юрий Климчук с 8 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром. «Колос» не проигрывает в 8 последних матчах во всех турнирах.
Факты о командах
«Александрия»
- Не может выиграть в 17 последних матчах УПЛ
- Пропускает в 17 последних матчах УПЛ
- В последних 5 играх пропускает в среднем 2.80 гола за игру
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Колоса»
«Колос»
- Не проигрывает в 6 последних матчах УПЛ
- Забивает в 3 последних матчах УПЛ
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
- Не проигрывает в 8 последних матчах во всех турнирах
Прогноз на матч «Александрия» – «Колос»
«Колос» находится в отличной форме и не проигрывает 8 матчей подряд. «Александрия» переживает катастрофический сезон и пропускает в огромных количествах. Несмотря на то что александрийцы исторически удачно играют против «Колоса», текущая форма команд говорит в пользу гостей. Ожидаем уверенную победу ковалeвцев.
Рекомендованные ставки
- Победа «Колоса» с форой (-1) – коэффициент 3.10
- Индивидуальный тотал «Александрии» меньше 0.5