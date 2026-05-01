2 мая на стадионе «Ника» в Александрии состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «Колос». Встреча аутсайдера и крепкого середняка обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Александрийцы переживают катастрофический сезон, а ковалeвцы находятся в отличной форме.

«Александрия»

Хозяева переживают катастрофический сезон и не могут одержать победу на протяжении 17 последних матчей УПЛ. Команда пропускает в 17 последних турах и имеет худшую оборону в лиге – 14 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.80 гола за матч. Теди Цара с 4 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром. «Александрия» не выигрывает в 8 последних матчах во всех турнирах и уверенно движется к вылету.

«Колос»

Ковалeвцы подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги и не проигрывают на протяжении шести последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует отличную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Юрий Климчук с 8 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром. «Колос» не проигрывает в 8 последних матчах во всех турнирах.

Факты о командах

«Александрия»

Не может выиграть в 17 последних матчах УПЛ

Пропускает в 17 последних матчах УПЛ

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.80 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Колоса»

«Колос»

Не проигрывает в 6 последних матчах УПЛ

Забивает в 3 последних матчах УПЛ

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Не проигрывает в 8 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Александрия» – «Колос»

«Колос» находится в отличной форме и не проигрывает 8 матчей подряд. «Александрия» переживает катастрофический сезон и пропускает в огромных количествах. Несмотря на то что александрийцы исторически удачно играют против «Колоса», текущая форма команд говорит в пользу гостей. Ожидаем уверенную победу ковалeвцев.

Рекомендованные ставки