Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Александрия» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 3.10

01 мая 2026 8:09
Александрия - Колос
02 мая 2026, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Победа «Колоса» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

2 мая на стадионе «Ника» в Александрии состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «Колос». Встреча аутсайдера и крепкого середняка обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Александрийцы переживают катастрофический сезон, а ковалeвцы находятся в отличной форме.

«Александрия»

Хозяева переживают катастрофический сезон и не могут одержать победу на протяжении 17 последних матчей УПЛ. Команда пропускает в 17 последних турах и имеет худшую оборону в лиге – 14 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.80 гола за матч. Теди Цара с 4 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром. «Александрия» не выигрывает в 8 последних матчах во всех турнирах и уверенно движется к вылету.

«Колос»

Ковалeвцы подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги и не проигрывают на протяжении шести последних туров. Команда стабильно забивает в трeх последних матчах и демонстрирует отличную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Юрий Климчук с 8 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром. «Колос» не проигрывает в 8 последних матчах во всех турнирах.

Факты о командах

«Александрия»

  • Не может выиграть в 17 последних матчах УПЛ
  • Пропускает в 17 последних матчах УПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.80 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Колоса»

«Колос»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах УПЛ
  • Забивает в 3 последних матчах УПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 8 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Александрия» – «Колос»

«Колос» находится в отличной форме и не проигрывает 8 матчей подряд. «Александрия» переживает катастрофический сезон и пропускает в огромных количествах. Несмотря на то что александрийцы исторически удачно играют против «Колоса», текущая форма команд говорит в пользу гостей. Ожидаем уверенную победу ковалeвцев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Колоса» с форой (-1) – коэффициент 3.10
  • Индивидуальный тотал «Александрии» меньше 0.5

3.10
Победа «Колоса» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Колос Александрия
Другие прогнозы
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+