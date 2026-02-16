Введите ваш ник на сайте
«Бурирам Юнайтед» – «Шанхай Шэньхуа»: прогноз и ставки на матч 17 февраля 2026 с коэффициентом 1.78

16 февраля 2026 9:36
Бурирам Юнайтед - Шанхай Шэньхуа
17 февр. 2026, вторник 15:15 | Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
1.78
Победа «Бурирам Юнайтед»
17 февраля в рамках 8 тура Лиги чемпионов Азии Элита «Бурирам Юнайтед» на своем поле примет китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, что отражает текущую форму соперников.

«Бурирам Юнайтед»

Таиландский клуб победил «Чэнду Жунчэн» (1:0) в последнем туре и занимает 5 место после 7 туров, набрав 11 очков. Команда не проигрывает в 4 последних матчах турнира и забивает в 10 из 12 последних встреч. В последних 5 играх «Бурирам Юнайтед» отличился 13 раз, пропустив лишь 4 мяча. Лучший бомбардир команды – Гильерме Биссоли (17 голов в 24 матчах).

«Шанхай Шэньхуа»

Китайский коллектив уступил «Матида Зельвия» (0:2) в последнем туре и занимает 11 место, имея всего 4 очка. Команда проигрывает в 4 последних матчах турнира и не выигрывает уже 7 игр подряд. При этом «Шанхай Шэньхуа» забивает в 3 последних матчах, но стабильно пропускает – в 4 последних встречах Лиги чемпионов Азии Элита.

Факты о командах:

«Бурирам Юнайтед»

  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 2.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • 11 очков после 7 туров (5 место)

«Шанхай Шэньхуа»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • Проигрывает в 4 последних матчах турнира
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Бурирам Юнайтед» – «Шанхай Шэньхуа»

«Бурирам Юнайтед» демонстрирует более стабильную форму и обладает мощной атакующей линией, регулярно забивая более двух голов за матч. «Шанхай Шэньхуа» испытывает серьезные проблемы с результатами и обороной, что может стать ключевым фактором в этой встрече. С учетом текущей формы команд и турнирного положения хозяева выглядят предпочтительнее.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бурирам Юнайтед» – коэффициент 1.78
  • Индивидуальный тотал «Бурирам Юнайтед» больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.78
Победа «Бурирам Юнайтед»
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов АФК Элит Шанхай Шэньхуа Бурирам Юнайтед
