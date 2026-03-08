9 марта в 19-м туре чемпионата Украины «Рух» примет «Металлист 1925». Львовский клуб занимает 11-е место в таблице с 19 очками после 18 туров, а харьковская команда идет на 6-й позиции с 28 баллами. По текущей форме гости выглядят стабильнее, однако очные встречи между командами часто проходят в упорной борьбе.

«Рух»

«Рух» переживает сложный период. Команда проиграла четыре последних матча и пропускает уже в 12 играх подряд. В прошлом туре львовяне уступили «Оболони» (0:1). В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 8. Лучшим бомбардиром остается Виталий Роман, на счету которого 2 мяча.

«Металлист 1925»

«Металлист 1925» находится в хорошей форме и не проигрывает уже пять матчей подряд. В прошлом туре команда обыграла «Александрию» со счетом 1:0. В последних пяти встречах харьковчане забили 6 голов и пропустили всего 1, а оборона выглядит одной из самых надежных на этом отрезке. Лучший бомбардир команды – P. Itodo с 8 голами.

Факты о командах

«Рух»

занимает 11-е место после 18 туров

проигрывает в 4 последних матчах

пропускает в 12 матчах подряд

в последних 5 играх: 5 забито и 8 пропущено

в среднем забивает 1.00 гола за матч

«Металлист 1925»

занимает 6-е место в таблице

не проигрывает в 5 последних матчах чемпионата

не пропускает в 4 последних матчах

в последних 5 играх: 6 забито и 1 пропущен

в среднем пропускает 0.20 гола за игру

Прогноз на матч «Рух» – «Металлист 1925»

По текущим показателям «Металлист 1925» выглядит более стабильной командой. Гости уверенно действуют в обороне и регулярно набирают очки, тогда как «Рух» переживает серию поражений и часто допускает ошибки у своих ворот.

При этом очные встречи между соперниками нередко проходят в осторожной борьбе. С учетом текущей формы команд можно ожидать матч с небольшим количеством голов, где гости имеют больше шансов набрать очки.

Рекомендованные ставки: