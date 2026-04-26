27 апреля на стадионе «Конья Бююкшехир» состоится матч 31-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Коньяспор» примет «Трабзонспор». Встреча команд, находящихся в отличной форме, обещает быть напряжeнной и конкурентной. Хозяева одержали три победы подряд, а гости не проигрывают на протяжении 10 матчей.

«Коньяспор»

Коньяспоровцы подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги в последних турах. Команда одержала победу над «Фенербахче» в Кубке и не проигрывает на протяжении шести последних матчей Суперлиги. «Коньяспор» стабильно забивает в шести последних турах и не пропускает в трeх последних матчах. Атака хозяев впечатляет – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Энис Барди с 7 голами в 34 матчах является лучшим бомбардиром.

«Трабзонспор»

Бордово-синие подходят к матчу после выхода в финал Кубка Турции и не знают горечи поражений на протяжении 10 последних матчей во всех турнирах. Команда забивает в 19 последних турах Суперлиги – уникальное достижение. Пол Онуачу с 24 голами в 30 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Трабзонспор» забивает в 16 из 18 последних очных матчей против «Коньяспора».

Факты о командах

«Коньяспор»

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Трабзонспор»

Встреча двух команд с впечатляющими беспроигрышными сериями обещает быть напряжeнной. «Коньяспор» не пропускает три матча подряд и демонстрирует отличную форму. «Трабзонспор» забивает в 19 турах подряд и имеет в составе одного из лучших бомбардиров лиги. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где всe может решить один забитый мяч.

