6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Нарт» и «Севастополь».
«Нарт»
Черкесский клуб занимает 7-е место и показывает стабильную игру. В атаке проблем нет – 1.20 гола в среднем за 5 матчей, а лучший бомбардир Ратмир Машезов уже забил 5 голов. Оборона тоже неплоха – 0.80 пропущенных. В прошлом туре ничья с ПСК (0:0). Однако история встреч с Севастополем удручает: 6 матчей без побед, причeм в 5 из 6 нартовцы забивали, но этого было мало.
«Севастополь»
Севастополь – один из лидеров (2-е место) и настоящий монстр на выезде: 14 из 15 последних гостевых матчей без поражений. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр, атака стабильна – 1.20 гола за игру. В прошлом туре сухая ничья с «Дружбой» (0:0). История на стороне гостей: 6 матчей без поражений против «Нарта», причeм в каждой игре севастопольцы забивали.
Факты о командах
«Нарт»
- 7-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Ратмир Машезов (5)
- За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено
- Не могут выиграть у Севастополя в 6 последних встречах
- Забивают Севастополю в 5 из 6 последних матчей
«Севастополь»
- 2-е место, 21 очко, лучший бомбардир: Дмитрий Иванов (3)
- За 5 матчей: 1.20 забито, 0.60 пропущено
- Не проигрывают в гостях в 14 из 15 матчей
- Не проигрывают «Нарту» в 6 последних встречах
- Забивают «Нарту» в 6 последних матчах
Прогноз на матч «Нарт» – «Севастополь»
Севастополь – явный фаворит, особенно с учeтом их феноменальной выездной статистики и истории встреч. «Нарт» умеет забивать, но этого недостаточно. Гости как минимум не проиграют.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.70
- Севастополь не проиграет