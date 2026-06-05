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«Нарт» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.70

05 июня 2026 8:19
Нарт - Севастополь
06 июн. 2026, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
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1.70
Обе забьют – да
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6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Нарт» и «Севастополь».

«Нарт»

Черкесский клуб занимает 7-е место и показывает стабильную игру. В атаке проблем нет – 1.20 гола в среднем за 5 матчей, а лучший бомбардир Ратмир Машезов уже забил 5 голов. Оборона тоже неплоха – 0.80 пропущенных. В прошлом туре ничья с ПСК (0:0). Однако история встреч с Севастополем удручает: 6 матчей без побед, причeм в 5 из 6 нартовцы забивали, но этого было мало.

«Севастополь»

Севастополь – один из лидеров (2-е место) и настоящий монстр на выезде: 14 из 15 последних гостевых матчей без поражений. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных в среднем за 5 игр, атака стабильна – 1.20 гола за игру. В прошлом туре сухая ничья с «Дружбой» (0:0). История на стороне гостей: 6 матчей без поражений против «Нарта», причeм в каждой игре севастопольцы забивали.

Факты о командах

«Нарт»

  • 7-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Ратмир Машезов (5)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.80 пропущено
  • Не могут выиграть у Севастополя в 6 последних встречах
  • Забивают Севастополю в 5 из 6 последних матчей

«Севастополь»

  • 2-е место, 21 очко, лучший бомбардир: Дмитрий Иванов (3)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.60 пропущено
  • Не проигрывают в гостях в 14 из 15 матчей
  • Не проигрывают «Нарту» в 6 последних встречах
  • Забивают «Нарту» в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Нарт» – «Севастополь»

Севастополь – явный фаворит, особенно с учeтом их феноменальной выездной статистики и истории встреч. «Нарт» умеет забивать, но этого недостаточно. Гости как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.70
  • Севастополь не проиграет

1.70
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
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