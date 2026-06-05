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«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72

05 июня 2026 8:31
Нефтяник - Ростов-2
06 июн. 2026, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
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1.72
Фора (-1.5) на «Ростов-2»
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6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Нефтяник» и «Ростов-2».

«Нефтяник»

«Нефтяник» – один из главных аутсайдеров. Команда пропускает в 5 последних матчах и вообще не держит удары: 3.40 пропущенных в среднем за 5 игр (17 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.80 гола за игру. В прошлом туре разгром от «Зари Луганск» (0:3), а до этого – от «Победы» (0:7). Оборона дырявая, команда в упадке.

«Ростов-2»

Ростовчане – явные фавориты. 3 победы подряд, 7 матчей подряд с забитыми голами. Атака мощная – 2.80 гола в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20. В прошлом туре победа над «Динамо-2 Махачкала» (3:1). «Ростов-2» на ходу и должен разбираться с аутсайдером без проблем.

Факты о командах

«Нефтяник»

  • 14-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Гусейн Караев (2)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 3.40 пропущено
  • Пропускают в 5 последних матчах
  • Разгромы от «Зари» (0:3) и «Победы» (0:7)

«Ростов-2»

  • 3-е место, 21 очко, лучший бомбардир: Кирилл Чебураков (5)
  • За 5 матчей: 2.80 забито, 1.20 пропущено
  • 3 победы подряд
  • Забивают в 7 последних матчах
  • Победа над «Динамо-2 Махачкала» (3:1)

Прогноз на матч «Нефтяник» – «Ростов-2»

«Ростов-2» в отличной форме, «Нефтяник» разваливается и пропускает пачками. Гости обязаны побеждать с разницей минимум в 2 мяча.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на «Ростов-2» – коэффициент 1.72
  • Тотал голов больше 2.5

1.72
Фора (-1.5) на «Ростов-2»
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Автор: Мещеряков Денис
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