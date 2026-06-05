6 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Нефтяник» и «Ростов-2».

«Нефтяник»

«Нефтяник» – один из главных аутсайдеров. Команда пропускает в 5 последних матчах и вообще не держит удары: 3.40 пропущенных в среднем за 5 игр (17 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.80 гола за игру. В прошлом туре разгром от «Зари Луганск» (0:3), а до этого – от «Победы» (0:7). Оборона дырявая, команда в упадке.

«Ростов-2»

Ростовчане – явные фавориты. 3 победы подряд, 7 матчей подряд с забитыми голами. Атака мощная – 2.80 гола в среднем за 5 игр (14 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.20. В прошлом туре победа над «Динамо-2 Махачкала» (3:1). «Ростов-2» на ходу и должен разбираться с аутсайдером без проблем.

Факты о командах

«Нефтяник»

14-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Гусейн Караев (2)

За 5 матчей: 0.80 забито, 3.40 пропущено

Пропускают в 5 последних матчах

Разгромы от «Зари» (0:3) и «Победы» (0:7)

«Ростов-2»

3-е место, 21 очко, лучший бомбардир: Кирилл Чебураков (5)

За 5 матчей: 2.80 забито, 1.20 пропущено

3 победы подряд

Забивают в 7 последних матчах

Победа над «Динамо-2 Махачкала» (3:1)

Прогноз на матч «Нефтяник» – «Ростов-2»

«Ростов-2» в отличной форме, «Нефтяник» разваливается и пропускает пачками. Гости обязаны побеждать с разницей минимум в 2 мяча.

Рекомендованные ставки