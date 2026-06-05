6 июня 2026 года в 16:00 сборные Бельгии и Туниса сыграют в товарищеском матче.

Бельгия

Бельгия находится в фантастической форме: команда не проигрывает в 12 последних матчах, а в товарищеских встречах – 8 матчей без поражений. Атака бельгийцев просто уничтожает соперников – 3.20 гола в среднем за 5 игр (16 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. Бельгия забивает в 6 последних матчах и имеет положительную историю встреч с Тунисом (победа 5:2 на ЧМ-2018). В прошлом матче уверенная победа над Хорватией (2:0).

Тунис

Тунис – крепкий африканский середняк, но против такой Бельгии шансов мало. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних товарищеских матчей, но атака у тунисцев слабая – 0.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает столько же. В прошлом матче поражение от Австрии (0:1). Тунис умеет обороняться, но сдержать бельгийскую атаку будет крайне сложно.

Факты о командах

Бельгия

12 матчей без поражений

За 5 матчей: 3.20 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 6 последних матчах

Победа над Хорватией (2:0)

Тунис

Не проигрывают в 6 из 8 товарищеских матчей

За 5 матчей: 0.60 забито, 0.60 пропущено

Поражение от Австрии (0:1)

Прогноз на матч Бельгия – Тунис

Бельгия – абсолютный фаворит: мощнейшая атака, отличная форма и положительная история встреч. Тунис будет обороняться, но вряд ли сдержит бельгийцев. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки