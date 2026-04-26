27 апреля на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Брентфорд». Встреча команды, борющейся за место в Лиге чемпионов, и крепкого середняка. «Красные дьяволы» демонстрируют впечатляющую результативность, а «пчeлы» установили рекорд по количеству ничьих.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы подходят к матчу после важнейшей гостевой победы над «Челси» (1:0), которая укрепила позиции в топ-3. Команда забивает на протяжении 21 последнего матча АПЛ и в 22 последних матчах во всех турнирах – уникальное достижение. Атака «Юнайтед» выглядит грозно – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Бриан Мбемо с 10 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически манкунианцы доминируют над «Брентфордом» дома, одержав четыре победы подряд.

«Брентфорд»

«Пчeлы» установили уникальное достижение – пять ничьих подряд в АПЛ. Команда демонстрирует стабильную результативность – 6 голов в пяти последних играх, но и пропускает столько же. Игор Тиаго с 24 голами в 35 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной угрозой для обороны хозяев. «Брентфорд» забивает в пяти последних очных матчах против «Манчестер Юнайтед».

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

Забивает в 21 последнем матче АПЛ

Победа в 4 последних домашних очных матчах против «Брентфорда»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в 6 последних очных матчах против «Брентфорда»

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Брентфорд»

Играет вничью в 5 последних матчах АПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Забивает в 5 последних очных матчах против «Манчестер Юнайтед»

Проиграл 4 последних выездных матча на «Олд Траффорд»

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»

«Манчестер Юнайтед» имеет впечатляющее историческое преимущество в домашних матчах против «Брентфорда» и одержал четыре победы подряд на «Олд Траффорд». Команда забивает в 21 матче подряд и находится в отличной форме. «Брентфорд» играет вничью пять туров подряд, что рано или поздно должно прерваться. Ожидаем результативный футбол с победой хозяев.

