26 апреля на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч 27-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Пари НН» примет московский «Спартак». Встреча аутсайдера и команды из верхней части таблицы обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Нижегородцы находятся в зоне вылета и отчаянно нуждаются в очках, а красно-белые продолжают борьбу за медали.

Нижегородцы переживают тяжелейший отрезок сезона и не могут одержать победу на протяжении пяти последних туров. Поражение от «Оренбурга» (1:2) в прошлом матче стало очередным ударом по турнирным перспективам. Оборона «Пари НН» выглядит крайне уязвимо – 11 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Олакунле Олусегун с 5 голами в 28 матчах остаeтся лучшим бомбардиром, но для спасения этого явно недостаточно.

Красно-белые подходят к матчу после обидного домашнего поражения от «Краснодара» (1:2), которое осложнило борьбу за медали. Команда стабильно забивает в пяти последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Пабло Солари с 9 голами в 34 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Спартак» доминирует над нижегородцами, одержав пять побед подряд в очных матчах и забивая в каждой из этих встреч.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак»

«Спартак» имеет колоссальное преимущество в очных противостояниях и одержал пять побед подряд над нижегородцами. «Пари НН» находится в глубочайшем кризисе и пропускает в огромных количествах. Красно-белые будут мотивированы реабилитироваться за поражение от «Краснодара» и продолжить борьбу за медали. Ожидаем уверенную победу гостей.

