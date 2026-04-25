«Пари НН» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.55

25 апреля 2026 9:44
Пари НН - Спартак
26 апр. 2026, воскресенье 14:00 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
1.55
Победа «Спартака»
26 апреля на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч 27-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Пари НН» примет московский «Спартак». Встреча аутсайдера и команды из верхней части таблицы обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Нижегородцы находятся в зоне вылета и отчаянно нуждаются в очках, а красно-белые продолжают борьбу за медали.

«Пари НН»

Нижегородцы переживают тяжелейший отрезок сезона и не могут одержать победу на протяжении пяти последних туров. Поражение от «Оренбурга» (1:2) в прошлом матче стало очередным ударом по турнирным перспективам. Оборона «Пари НН» выглядит крайне уязвимо – 11 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.20 гола за матч. Олакунле Олусегун с 5 голами в 28 матчах остаeтся лучшим бомбардиром, но для спасения этого явно недостаточно.

«Спартак»

Красно-белые подходят к матчу после обидного домашнего поражения от «Краснодара» (1:2), которое осложнило борьбу за медали. Команда стабильно забивает в пяти последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх. Пабло Солари с 9 голами в 34 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Спартак» доминирует над нижегородцами, одержав пять побед подряд в очных матчах и забивая в каждой из этих встреч.

Факты о командах

«Пари НН»

  • Не может выиграть в 5 последних матчах РПЛ
  • Пропускает в 5 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Проиграл 5 последних очных матчей против «Спартака»

«Спартак»

  • Забивает в 5 последних матчах РПЛ
  • Пропускает в 4 последних матчах РПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Победа в 5 последних очных матчах против «Пари НН»
  • Забивает в 5 последних очных матчах против «Пари НН»

Прогноз на матч «Пари НН» – «Спартак»

«Спартак» имеет колоссальное преимущество в очных противостояниях и одержал пять побед подряд над нижегородцами. «Пари НН» находится в глубочайшем кризисе и пропускает в огромных количествах. Красно-белые будут мотивированы реабилитироваться за поражение от «Краснодара» и продолжить борьбу за медали. Ожидаем уверенную победу гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спартака» – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Спартак Пари НН
