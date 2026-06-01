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Колумбия – Коста-Рика: прогноз и ставки на матч 2 июня 2026 с коэффициентом 1.48

01 июня 2026 8:00
Колумбия - Коста-Рика
02 июн. 2026, вторник 02:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.48
Тотал голов больше 2.5
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2 июня 2026 года в 02:00 сборные Колумбии и Коста-Рики сыграют в товарищеском матче.

Колумбия

Колумбийцы традиционно сильны на своeм континенте. Забивают в 4 последних матчах и в 9 последних встречах с Коста-Рикой. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.20. В прошлом матче поражение от Франции (1:3). История на стороне колумбийцев: 7 из 9 последних встреч с костариканцами без поражений.

Коста-Рика

Коста-Рика в глубоком кризисе. Не могут выиграть в 7 последних гостевых товарищеских матчах и в 5 последних матчах в целом. Оборона дырявая – 1.80 пропущенных в среднем за 5 игр. В прошлом матче разгром от Ирана (0:5). Атака ещe держится – 1.20 гола за игру, но этого мало.

Факты о командах

Колумбия

  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Не проигрывают Коста-Рике в 7 из 9 встреч
  • Забивают Коста-Рике в 9 последних матчах

Коста-Рика

  • 5 матчей без побед
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.80 пропущено
  • 7 гостевых товарищеских матчей без побед
  • Разгром от Ирана (0:5)

Прогноз на матч Колумбия – Коста-Рика

Колумбия – явный фаворит. Коста-Рика в ужасной форме, особенно на выезде. История встреч полностью на стороне хозяев. Колумбия должна побеждать, а костариканцы наверняка пропустят.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.48
  • Победа Колумбии

1.48
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
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