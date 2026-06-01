2 июня 2026 года в 02:00 сборные Колумбии и Коста-Рики сыграют в товарищеском матче.
Колумбия
Колумбийцы традиционно сильны на своeм континенте. Забивают в 4 последних матчах и в 9 последних встречах с Коста-Рикой. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.20. В прошлом матче поражение от Франции (1:3). История на стороне колумбийцев: 7 из 9 последних встреч с костариканцами без поражений.
Коста-Рика
Коста-Рика в глубоком кризисе. Не могут выиграть в 7 последних гостевых товарищеских матчах и в 5 последних матчах в целом. Оборона дырявая – 1.80 пропущенных в среднем за 5 игр. В прошлом матче разгром от Ирана (0:5). Атака ещe держится – 1.20 гола за игру, но этого мало.
Факты о командах
Колумбия
- За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
- Забивают в 4 последних матчах
- Не проигрывают Коста-Рике в 7 из 9 встреч
- Забивают Коста-Рике в 9 последних матчах
Коста-Рика
- 5 матчей без побед
- За 5 матчей: 1.20 забито, 1.80 пропущено
- 7 гостевых товарищеских матчей без побед
- Разгром от Ирана (0:5)
Прогноз на матч Колумбия – Коста-Рика
Колумбия – явный фаворит. Коста-Рика в ужасной форме, особенно на выезде. История встреч полностью на стороне хозяев. Колумбия должна побеждать, а костариканцы наверняка пропустят.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.48
- Победа Колумбии
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