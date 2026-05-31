1 июня в 19:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Мальдив и Афганистана. Битва двух аутсайдеров, которые находятся в ужасной форме. Обе команды много пропускают: у обеих по 9 пропущенных за 5 матчей (1.80 в среднем), атаки слабые – по 0.60 гола за игру. История встреч показывает, что обе регулярно забивают друг другу. Ожидается равный матч с обменом голами.

Мальдивы

Мальдивы подходят к матчу в плохой форме. Пропускают в 5 последних матчах, оборона дырявая – 1.80 пропущенных в среднем. Атака слабая – 0.60 гола за игру, хотя забивают в 3 последних матчах. В прошлом матче ничья со Шри-Ланкой (1:1). В личных встречах с Афганистаном мальдивцы регулярно забивают – в 3 последних матчах. Шансы примерно равны.

Афганистан

Афганистан в ещe более глубоком кризисе. Не выигрывают в 11 последних матчах, 4 поражения подряд в товарищеских, пропускают в 5 последних. Оборона – 1.80 пропущенных. Атака скупая – 0.60 гола за игру, но забивают в 3 последних матчах. В прошлом матче поражение от Таиланда (0:2). Афганистан тоже забивает Мальдивам в 3 последних встречах.

Факты о командах

Мальдивы

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.80 пропущено

Пропускают в 5 последних матчах

Забивают в 3 последних матчах

Забивают Афганистану в 3 последних встречах

Афганистан

11 матчей без побед

За 5 матчей: 0.60 забито, 1.80 пропущено

Пропускают в 5 последних матчах

Забивают в 3 последних матчах

Забивают Мальдивам в 3 последних встречах

Прогноз на матч Мальдивы – Афганистан

Встреча двух равных аутсайдеров. Обе команды пропускают в каждой игре, обе много забить не могут, но забивают регулярно по разу. История подсказывает, что в личных встречах голы есть с обеих сторон. Скорее всего, нас ждeт осторожный, но результативный матч с обменом голами. Ничья – самый вероятный исход.

Рекомендованные ставки