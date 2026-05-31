1 июня 2026 года в 21:45 сборные Австрии и Туниса сыграют в товарищеском матче.
Австрия
Австрийцы в отличной форме. 7 матчей без поражений в товарищеских встречах, 7 матчей подряд с забитыми голами. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Южной Кореей (1:0). Команда забивает в 4 последних матчах и не проигрывает в 9 из 11 последних встреч.
Тунис
Тунисцы – крепкий африканский середняк. Не проигрывают в 6 последних товарищеских матчах, забивают в 13 из 15 последних игр. Атака приносит 1.00 гола в среднем за 5 матчей, оборона пропускает столько же. В прошлом матче ничья с Канадой (0:0). Тунис умеет цепляться за результат, но в гостях против Австрии будет тяжело.
Факты о командах
Австрия
- 7 матчей без поражений в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 1.80 забито, 0.60 пропущено
- Забивают в 7 последних товарищеских матчах
- Не проигрывают в 9 из 11 матчей
Тунис
- Не проигрывают в 6 последних товарищеских матчах
- За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено
- Забивают в 13 из 15 последних матчей
- Ничья с Канадой (0:0)
Прогноз на матч Австрия – Тунис
Австрия – явный фаворит на своeм поле. Европейцы стабильнее, надeжнее в обороне и острее в атаке. Тунис – неплохая команда, но в гостях против такой Австрии шансов немного. Хозяева должны побеждать, скорее всего, с сухим счeтом.
Рекомендованные ставки
- Победа Австрии – коэффициент 1.53
- Тотал голов меньше 2.5