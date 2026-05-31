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Австрия – Тунис: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.53

31 мая 2026 9:49
Австрия - Тунис
01 июн. 2026, понедельник 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.53
Победа Австрии
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1 июня 2026 года в 21:45 сборные Австрии и Туниса сыграют в товарищеском матче.

Австрия

Австрийцы в отличной форме. 7 матчей без поражений в товарищеских встречах, 7 матчей подряд с забитыми голами. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Южной Кореей (1:0). Команда забивает в 4 последних матчах и не проигрывает в 9 из 11 последних встреч.

Тунис

Тунисцы – крепкий африканский середняк. Не проигрывают в 6 последних товарищеских матчах, забивают в 13 из 15 последних игр. Атака приносит 1.00 гола в среднем за 5 матчей, оборона пропускает столько же. В прошлом матче ничья с Канадой (0:0). Тунис умеет цепляться за результат, но в гостях против Австрии будет тяжело.

Факты о командах

Австрия

  • 7 матчей без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 0.60 пропущено
  • Забивают в 7 последних товарищеских матчах
  • Не проигрывают в 9 из 11 матчей

Тунис

  • Не проигрывают в 6 последних товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 13 из 15 последних матчей
  • Ничья с Канадой (0:0)

Прогноз на матч Австрия – Тунис

Австрия – явный фаворит на своeм поле. Европейцы стабильнее, надeжнее в обороне и острее в атаке. Тунис – неплохая команда, но в гостях против такой Австрии шансов немного. Хозяева должны побеждать, скорее всего, с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Австрии – коэффициент 1.53
  • Тотал голов меньше 2.5

1.53
Победа Австрии
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Тунис Австрия
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