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Словакия – Мальта: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.40

31 мая 2026 8:58
Словакия - Мальта
01 июн. 2026, понедельник 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.40
Фора (-1) на Словакию
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1 июня в 19:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Словакии и Мальты. Хозяева – явный фаворит: не проигрывают в 9 из 11 домашних матчей и 9 матчей подряд забивают Мальте. Гости – аутсайдер: 3 поражения подряд, оборона дырявая – 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр. История встреч говорит о полном доминировании Словакии. Ожидается разгром.

Словакия

Словаки – стабильная европейская команда. Не проигрывают в 9 из 11 домашних матчей, а против Мальты – просто монстры: 9 матчей подряд забивают и не проигрывают в 9 последних встречах. Атака приносит 1.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона – слабое место: 2.00 пропущенных. В прошлом матче победа над Румынией (2:0). Словакия дома должна побеждать без вопросов.

Мальта

Мальтийцы – явный аутсайдер. 3 поражения подряд, оборона катастрофическая – 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.80 гола за игру, хотя забивают в 3 последних матчах. В прошлом матче разгром от Боснии (1:4). Мальта пропускает в 3 последних матчах и выглядит обречeнной.

Факты о командах

Словакия

  • Не проигрывают дома в 9 из 11 матчей
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 2.00 пропущено
  • 9 матчей подряд забивают Мальте
  • Не проигрывают Мальте в 9 последних встречах
  • Победа над Румынией (2:0)

Мальта

  • 3 поражения подряд
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 2.40 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Оборона – 12 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Словакия – Мальта

Словакия – классом выше, играет дома, имеет феноменальную историю встреч с Мальтой – 9 матчей без поражений и с голами. Мальта пропускает пачками – 2.40 за игру. Словакия должна побеждать с разницей минимум в 2 мяча. Вопрос лишь в том, сколько забьют – 2 или 3.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на Словакию – коэффициент 1.40
  • Тотал голов больше 2.5

1.40
Фора (-1) на Словакию
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Мальта Словакия
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