1 июня в 19:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Словакии и Мальты. Хозяева – явный фаворит: не проигрывают в 9 из 11 домашних матчей и 9 матчей подряд забивают Мальте. Гости – аутсайдер: 3 поражения подряд, оборона дырявая – 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр. История встреч говорит о полном доминировании Словакии. Ожидается разгром.
Словакия
Словаки – стабильная европейская команда. Не проигрывают в 9 из 11 домашних матчей, а против Мальты – просто монстры: 9 матчей подряд забивают и не проигрывают в 9 последних встречах. Атака приносит 1.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона – слабое место: 2.00 пропущенных. В прошлом матче победа над Румынией (2:0). Словакия дома должна побеждать без вопросов.
Мальта
Мальтийцы – явный аутсайдер. 3 поражения подряд, оборона катастрофическая – 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.80 гола за игру, хотя забивают в 3 последних матчах. В прошлом матче разгром от Боснии (1:4). Мальта пропускает в 3 последних матчах и выглядит обречeнной.
Факты о командах
Словакия
- Не проигрывают дома в 9 из 11 матчей
- За 5 матчей: 1.60 забито, 2.00 пропущено
- 9 матчей подряд забивают Мальте
- Не проигрывают Мальте в 9 последних встречах
- Победа над Румынией (2:0)
Мальта
- 3 поражения подряд
- За 5 матчей: 0.80 забито, 2.40 пропущено
- Забивают в 3 последних матчах
- Пропускают в 3 последних матчах
- Оборона – 12 голов в 5 матчах
Прогноз на матч Словакия – Мальта
Словакия – классом выше, играет дома, имеет феноменальную историю встреч с Мальтой – 9 матчей без поражений и с голами. Мальта пропускает пачками – 2.40 за игру. Словакия должна побеждать с разницей минимум в 2 мяча. Вопрос лишь в том, сколько забьют – 2 или 3.
Рекомендованные ставки
- Фора (-1) на Словакию – коэффициент 1.40
- Тотал голов больше 2.5