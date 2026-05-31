1 июня в 19:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Словакии и Мальты. Хозяева – явный фаворит: не проигрывают в 9 из 11 домашних матчей и 9 матчей подряд забивают Мальте. Гости – аутсайдер: 3 поражения подряд, оборона дырявая – 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр. История встреч говорит о полном доминировании Словакии. Ожидается разгром.

Словакия

Словаки – стабильная европейская команда. Не проигрывают в 9 из 11 домашних матчей, а против Мальты – просто монстры: 9 матчей подряд забивают и не проигрывают в 9 последних встречах. Атака приносит 1.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона – слабое место: 2.00 пропущенных. В прошлом матче победа над Румынией (2:0). Словакия дома должна побеждать без вопросов.

Мальта

Мальтийцы – явный аутсайдер. 3 поражения подряд, оборона катастрофическая – 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Атака слабая – 0.80 гола за игру, хотя забивают в 3 последних матчах. В прошлом матче разгром от Боснии (1:4). Мальта пропускает в 3 последних матчах и выглядит обречeнной.

Факты о командах

Словакия

Не проигрывают дома в 9 из 11 матчей

За 5 матчей: 1.60 забито, 2.00 пропущено

9 матчей подряд забивают Мальте

Не проигрывают Мальте в 9 последних встречах

Победа над Румынией (2:0)

Мальта

3 поражения подряд

За 5 матчей: 0.80 забито, 2.40 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Пропускают в 3 последних матчах

Оборона – 12 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Словакия – Мальта

Словакия – классом выше, играет дома, имеет феноменальную историю встреч с Мальтой – 9 матчей без поражений и с голами. Мальта пропускает пачками – 2.40 за игру. Словакия должна побеждать с разницей минимум в 2 мяча. Вопрос лишь в том, сколько забьют – 2 или 3.

Рекомендованные ставки