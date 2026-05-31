1 июня в 20:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Турции и Северной Македонии. Хозяева в отличной форме: 6 матчей без поражений, атака – 2.00 гола за игру, оборона – 0.60 пропущенных. Гости в глубоком кризисе: 7 матчей без побед, атака мертва – 0.20 гола за игру. Турция дома обязана побеждать. Ожидается уверенная победа хозяев.

Турция

Турки на ходу. 6 матчей без поражений, забивают в 6 последних матчах. Атака стабильна – 2.00 гола в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Косово (1:0). В личных встречах с Северной Македонией турки не проигрывают в 7 из 8 последних матчей. Дома Турция – грозный соперник.

Северная Македония

Македонцы в ужасной форме. 7 матчей без побед, атака практически не работает – 0.20 гола в среднем за 5 игр (1 гол в 5 матчах). Оборона дырявая – 2.20 пропущенных (11 голов в 5 матчах). В прошлом матче ничья с Боснией (0:0). В 3 последних матчах команда забивает, но очень мало. В гостях против такой Турции шансов практически нет.

Факты о командах

Турция

6 матчей без поражений

За 5 матчей: 2.00 забито, 0.60 пропущено

Забивают в 6 последних матчах

Не проигрывают Северной Македонии в 7 из 8 встреч

Победа над Косово (1:0)

Северная Македония

7 матчей без побед

За 5 матчей: 0.20 забито, 2.20 пропущено

Атака – 1 гол в 5 матчах

Оборона – 11 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Турция – Северная Македония

Турция в отличной форме, Северная Македония – в глубокой яме. Атака гостей не работает – 0.20 гола за матч. Оборона турок надeжна. История на стороне хозяев. Турция должна побеждать с сухим счeтом.

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