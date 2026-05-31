Реклама 18+ | Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

1 июня 2026 года в 20:00 скандинавские соседи – сборные Норвегии и Швеции – сыграют в товарищеском матче.

Норвегия

Норвежцы стабильны. 13 из 15 матчей без поражений, забивают в 16 из 18 последних игр. Атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. В прошлом матче ничья со Швейцарией (0:0). В личных встречах с Швецией норвежцы не проигрывают в 6 последних матчах и забивают в 5 из них.

Швеция

Шведы на ходу в товарищеских матчах – 3 победы подряд. Оборона – проблема: пропускают в 9 последних матчах, 1.80 в среднем за 5 игр. Атака стабильна – 1.60 гола за игру. В прошлом матче победа над Польшей (3:2). Швеция забивает в 4 последних матчах и регулярно забивает Норвегии – в 5 последних личных встречах.

Факты о командах

Норвегия

13 из 15 матчей без поражений

За 5 матчей: 2.00 забито, 1.00 пропущено

Не проигрывают Швеции в 6 последних встречах

Забивают Швеции в 5 последних матчах

Швеция

3 победы подряд в товарищеских матчах

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.80 пропущено

Пропускают в 9 последних матчах

Забивают Норвегии в 5 последних встречах

Прогноз на матч Норвегия – Швеция

Скандинавское дерби – всегда принципиально. Обе команды забивают друг другу регулярно. Норвегия стабильнее, Швеция атакует, но дырявит в обороне. Скорее всего, нас ждeт открытый матч с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки