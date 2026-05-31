1 июня 2026 года в 20:00 скандинавские соседи – сборные Норвегии и Швеции – сыграют в товарищеском матче.
Норвегия
Норвежцы стабильны. 13 из 15 матчей без поражений, забивают в 16 из 18 последних игр. Атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. В прошлом матче ничья со Швейцарией (0:0). В личных встречах с Швецией норвежцы не проигрывают в 6 последних матчах и забивают в 5 из них.
Швеция
Шведы на ходу в товарищеских матчах – 3 победы подряд. Оборона – проблема: пропускают в 9 последних матчах, 1.80 в среднем за 5 игр. Атака стабильна – 1.60 гола за игру. В прошлом матче победа над Польшей (3:2). Швеция забивает в 4 последних матчах и регулярно забивает Норвегии – в 5 последних личных встречах.
Факты о командах
Норвегия
- 13 из 15 матчей без поражений
- За 5 матчей: 2.00 забито, 1.00 пропущено
- Не проигрывают Швеции в 6 последних встречах
- Забивают Швеции в 5 последних матчах
Швеция
- 3 победы подряд в товарищеских матчах
- За 5 матчей: 1.60 забито, 1.80 пропущено
- Пропускают в 9 последних матчах
- Забивают Норвегии в 5 последних встречах
Прогноз на матч Норвегия – Швеция
Скандинавское дерби – всегда принципиально. Обе команды забивают друг другу регулярно. Норвегия стабильнее, Швеция атакует, но дырявит в обороне. Скорее всего, нас ждeт открытый матч с голами с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.75
- Тотал голов больше 2.5