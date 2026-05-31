Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Норвегия – Швеция: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.75

31 мая 2026 9:57
Норвегия - Швеция
01 июн. 2026, понедельник 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе забьют – да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

1 июня 2026 года в 20:00 скандинавские соседи – сборные Норвегии и Швеции – сыграют в товарищеском матче.

Норвегия

Норвежцы стабильны. 13 из 15 матчей без поражений, забивают в 16 из 18 последних игр. Атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. В прошлом матче ничья со Швейцарией (0:0). В личных встречах с Швецией норвежцы не проигрывают в 6 последних матчах и забивают в 5 из них.

Швеция

Шведы на ходу в товарищеских матчах – 3 победы подряд. Оборона – проблема: пропускают в 9 последних матчах, 1.80 в среднем за 5 игр. Атака стабильна – 1.60 гола за игру. В прошлом матче победа над Польшей (3:2). Швеция забивает в 4 последних матчах и регулярно забивает Норвегии – в 5 последних личных встречах.

Факты о командах

Норвегия

  • 13 из 15 матчей без поражений
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 1.00 пропущено
  • Не проигрывают Швеции в 6 последних встречах
  • Забивают Швеции в 5 последних матчах

Швеция

  • 3 победы подряд в товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.80 пропущено
  • Пропускают в 9 последних матчах
  • Забивают Норвегии в 5 последних встречах

Прогноз на матч Норвегия – Швеция

Скандинавское дерби – всегда принципиально. Обе команды забивают друг другу регулярно. Норвегия стабильнее, Швеция атакует, но дырявит в обороне. Скорее всего, нас ждeт открытый матч с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.75
  • Тотал голов больше 2.5

1.75
Обе забьют – да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Швеция Норвегия
Другие прогнозы
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
06.11.2026
23:00
2.15
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон - Ковентри
«Ковентри» не проиграет (X2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+