2 июня 2026 года в 04:00 сборные Канады и Узбекистана сыграют в товарищеском матче.
Канада
Канадцы в отличной форме. 6 матчей без поражений, оборона – просто стена: 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр, не пропускают в 5 из 7 последних матчей. Атака скромная – 1.00 гола за игру. В прошлом матче ничья с Тунисом (0:0). Канада дома выглядит уверенно и редко проигрывает.
Узбекистан
Узбекистан тоже на ходу. 4 победы подряд в товарищеских матчах, атака стабильна – 1.20 гола за игру. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Венесуэлой (0:0, 5:4 по пенальти). Узбекистан умеет цепляться за результат, но в гостях против Канады будет тяжело.
Факты о командах
Канада
- 6 матчей без поражений
- За 5 матчей: 1.00 забито, 0.40 пропущено
- Не пропускают в 5 из 7 матчей
- Ничья с Тунисом (0:0)
Узбекистан
- 4 победы подряд в товарищеских матчах
- За 5 матчей: 1.20 забито, 0.60 пропущено
- Победа над Венесуэлой по пенальти
Прогноз на матч Канада – Узбекистан
Встреча двух команд в хорошей форме. Обе сильны в обороне, но атаки не блещут. Канада дома – фаворит, но узбекистанцы умеют терпеть. Скорее всего, нас ждeт осторожный, низовой матч.
Рекомендованные ставки
- Победа Канады – коэффициент 1.63
- Тотал голов меньше 2.5