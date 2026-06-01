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Канада – Узбекистан: прогноз и ставки на матч 2 июня 2026 с коэффициентом 1.63

01 июня 2026 8:41
Канада - Узбекистан
02 июн. 2026, вторник 04:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.63
Победа Канады
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2 июня 2026 года в 04:00 сборные Канады и Узбекистана сыграют в товарищеском матче.

Канада

Канадцы в отличной форме. 6 матчей без поражений, оборона – просто стена: 0.40 пропущенных в среднем за 5 игр, не пропускают в 5 из 7 последних матчей. Атака скромная – 1.00 гола за игру. В прошлом матче ничья с Тунисом (0:0). Канада дома выглядит уверенно и редко проигрывает.

Узбекистан

Узбекистан тоже на ходу. 4 победы подряд в товарищеских матчах, атака стабильна – 1.20 гола за игру. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Венесуэлой (0:0, 5:4 по пенальти). Узбекистан умеет цепляться за результат, но в гостях против Канады будет тяжело.

Факты о командах

Канада

  • 6 матчей без поражений
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 0.40 пропущено
  • Не пропускают в 5 из 7 матчей
  • Ничья с Тунисом (0:0)

Узбекистан

  • 4 победы подряд в товарищеских матчах
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.60 пропущено
  • Победа над Венесуэлой по пенальти

Прогноз на матч Канада – Узбекистан

Встреча двух команд в хорошей форме. Обе сильны в обороне, но атаки не блещут. Канада дома – фаворит, но узбекистанцы умеют терпеть. Скорее всего, нас ждeт осторожный, низовой матч.

Рекомендованные ставки

  • Победа Канады – коэффициент 1.63
  • Тотал голов меньше 2.5

1.63
Победа Канады
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Узбекистан Канада
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