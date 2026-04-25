26 апреля на стадионе «Каратал» в Талдыкоргане состоится матч 7-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Жетысу» примет «Улытау». Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть напряжeнной. Обе команды удачно стартовали в чемпионате и демонстрируют организованную игру.

«Жетысу»

Талдыкорганцы подходят к матчу после гостевой победы над павлодарским «Иртышом» со счeтом 2:1. Команда демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 2 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. Серикжан Мужиков с 1 голом в 4 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила «Жетысу» – в организованной командной игре. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Улытау»

Гости подходят к матчу в отличной форме и одержали три победы подряд. Команда стабильно забивает в пяти последних турах и демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Георгий Бугулов с 1 голом в 3 матчах является лучшим бомбардиром. «Улытау» забивает в шести последних матчах во всех турнирах. В последнем очном матче «Жетысу» одержал победу со счeтом 2:1.

Факты о командах

«Жетысу»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру

Победа в последнем очном матче (2:1)

Победа в последнем матче над «Иртышом» (2:1)

«Улытау»

Победа в 3 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 5 последних матчах Премьер-лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в 4 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 6 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Жетысу» – «Улытау»

«Жетысу» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует одну из лучших оборонительных линий в лиге. «Улытау» находится в отличной форме и одержал три победы подряд, стабильно забивая в каждом матче. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где многое решит реализация стандартных положений.

