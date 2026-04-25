26 апреля 2026 года в 11:30 состоится поединок 31-го тура чемпионата российской Первой лиги. Претендующий на повышение в классе «Урал» отправится в гости к середняку «лучшей лиги мира» «Челябинску».

«Челябинск»

Команда достаточно известного тренера Романа Пилипчука закрепилась в статусе крепкого середняка Первой лиги, занимая десятую строчку в таблице. Периодически «Челябинск» с удовольствием тестирует на нервишки номинально более сильных соперников, особенно в родных стенах.

Последние три игры:

Арсенал Тула – Челябинск 0:0

Енисей – Челябинск 3:0

Челябинск – СКА-Хабаровск 2:2

«Урал»

Перед «Уралом» стоит цель вернуться в Премьер-лигу. Подопечные знаменитого в прошлом защитника московского ЦСКА Василия Березцукого прорывается в элиту, но пока обосновалась в зоне «стыков». До прямого промоушна всего лишь один зачетный балл и очевидно, что команде из Екатеринбурга не стоит лишний раз терять очки на финише сезона.

Последние три игры:

Урал – Торпедо 2:0

Сокол – Урал 0:2

Урал – Уфа 0:0

Очные встречи

Урал – Челябинск 1:0

Челябинск – Урал 0:3

Урал – Челябинск 4:0

Прогноз на матч «Челябинск» – «Урал»

«Чайка» на своем поле – отнюдь не проходной соперник, но «Уралу» выбирать не приходится. Чтобы миновать сито в плей-офф нужно забирать свое, рассчитывая на осечку московской «Родины». Полагаем, что подопечные Березуцкого хоть и не без труда, но оправдают статус фаворита отчетной встречи.

Прогноз: победа «Урала», коэффициент – 2,08. Прогноз на счет – 0:1.