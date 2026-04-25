26 апреля 2026 года в 11:30 состоится поединок 31-го тура чемпионата российской Первой лиги. Претендующий на повышение в классе «Урал» отправится в гости к середняку «лучшей лиги мира» «Челябинску».
«Челябинск»
Команда достаточно известного тренера Романа Пилипчука закрепилась в статусе крепкого середняка Первой лиги, занимая десятую строчку в таблице. Периодически «Челябинск» с удовольствием тестирует на нервишки номинально более сильных соперников, особенно в родных стенах.
Последние три игры:
- Арсенал Тула – Челябинск 0:0
- Енисей – Челябинск 3:0
- Челябинск – СКА-Хабаровск 2:2
«Урал»
Перед «Уралом» стоит цель вернуться в Премьер-лигу. Подопечные знаменитого в прошлом защитника московского ЦСКА Василия Березцукого прорывается в элиту, но пока обосновалась в зоне «стыков». До прямого промоушна всего лишь один зачетный балл и очевидно, что команде из Екатеринбурга не стоит лишний раз терять очки на финише сезона.
Последние три игры:
- Урал – Торпедо 2:0
- Сокол – Урал 0:2
- Урал – Уфа 0:0
Очные встречи
- Урал – Челябинск 1:0
- Челябинск – Урал 0:3
- Урал – Челябинск 4:0
Прогноз на матч «Челябинск» – «Урал»
«Чайка» на своем поле – отнюдь не проходной соперник, но «Уралу» выбирать не приходится. Чтобы миновать сито в плей-офф нужно забирать свое, рассчитывая на осечку московской «Родины». Полагаем, что подопечные Березуцкого хоть и не без труда, но оправдают статус фаворита отчетной встречи.
Прогноз: победа «Урала», коэффициент – 2,08. Прогноз на счет – 0:1.