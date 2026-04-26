«Фиорентина» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

26 апреля 2026 8:41
Фиорентина - Сассуоло
26 апр. 2026, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 34 тур
1.85
ТБ (2,5)
Сделать ставку

26 апреля в 34-м туре Серии А сыграют «Фиорентина» и «Сассуоло». Игра во Флоренции начнется в 13:30 (мск).

«Фиорентина»

Команда Паоло Ваноли с 36 очками занимает 15-е место. «Фиорентина» добыла 8 побед, 12 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 38:45.

Последние результаты:

  • 20.04.26 «Лечче» – «Фиорентина» – 1:1;
  • 16.04.26 «Фиорентина» – «Кристал Пэлас» – 2:1;
  • 13.04.26 «Фиорентина» – «Лацио» – 1:0.

«Сассуоло»

«Сассуоло» набрал 45 очков и занимает 10-е место. Подопечные Фабио Гроссо добыли 13 побед, 6 ничьих и потерпели 14 поражений, разница мячей – 41:44.

Предыдущие результаты:

  • 17.04.26 «Сассуоло» – «Комо» – 2:1;
  • 12.04.26 «Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1;
  • 04.04.26 «Сассуоло» – «Кальяри» – 2:1.

Очные встречи

  • 06.12.25 «Сассуоло» – «Фиорентина» – 3:1;
  • 28.04.24 «Фиорентина» – «Сассуоло» – 5:1;
  • 06.01.24 «Сассуоло» – «Фиорентина» – 1:0.

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Сассуоло

«Фиорентина» весной выдала 6-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате и оторвалась от зоны вылета на 8 очков, на 99% гарантировав себе место в Серии А. «Сассуоло» уже несколько туров играет просто для себя. В матче двух команд, у которых нет турнирной мотивации, ожидаем много голов.

  • Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.85.
  • Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 13.00.

1.85
ТБ (2,5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Сассуоло Фиорентина
