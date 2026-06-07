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Колумбия – Иордания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.50

07 июня 2026 10:59
Колумбия - Иордания
08 июн. 2026, понедельник 02:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.50
Тотал голов меньше 3.5
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8 июня 2026 года в 02:00 сборные Колумбии и Иордании сыграют в товарищеском матче.

Колумбия

Колумбия – явный фаворит. Команда забивает в 5 последних матчах, атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.40 в среднем, причeм колумбийцы пропускают в 3 последних матчах. В прошлом матче победа над Коста-Рикой (3:1). В личной встрече с Иорданией в 2014 году колумбийцы разгромили соперника (3:0).

Иордания

Иордания находится в кризисе: команда не может выиграть в 7 последних матчах. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр (7 голов в 5 матчах), забивают в 3 последних матчах. Оборона дырявая – 2.20 пропущенных, причeм иорданцы пропускают в 3 последних матчах. В прошлом матче поражение от Швейцарии (1:4). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Колумбия

  • За 5 матчей: 2.00 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Победа над Коста-Рикой (3:1)
  • Разгром Иордании (3:0) в 2014 году

Иордания

  • 7 матчей без побед
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 2.20 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Поражение от Швейцарии (1:4)

Прогноз на матч Колумбия – Иордания

Колумбия – явный фаворит, особенно дома. Иордания в кризисе и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов меньше 3.5 – коэффициент 1.50
  • Победа Колумбия

1.50
Тотал голов меньше 3.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
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