8 июня 2026 года в 02:00 сборные Колумбии и Иордании сыграют в товарищеском матче.

Колумбия

Колумбия – явный фаворит. Команда забивает в 5 последних матчах, атака мощная – 2.00 гола в среднем за 5 игр (10 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.40 в среднем, причeм колумбийцы пропускают в 3 последних матчах. В прошлом матче победа над Коста-Рикой (3:1). В личной встрече с Иорданией в 2014 году колумбийцы разгромили соперника (3:0).

Иордания

Иордания находится в кризисе: команда не может выиграть в 7 последних матчах. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр (7 голов в 5 матчах), забивают в 3 последних матчах. Оборона дырявая – 2.20 пропущенных, причeм иорданцы пропускают в 3 последних матчах. В прошлом матче поражение от Швейцарии (1:4). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Колумбия

За 5 матчей: 2.00 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Пропускают в 3 последних матчах

Победа над Коста-Рикой (3:1)

Разгром Иордании (3:0) в 2014 году

Иордания

7 матчей без побед

За 5 матчей: 1.40 забито, 2.20 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Пропускают в 3 последних матчах

Поражение от Швейцарии (1:4)

Прогноз на матч Колумбия – Иордания

Колумбия – явный фаворит, особенно дома. Иордания в кризисе и много пропускает. Хозяева обязаны побеждать с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки