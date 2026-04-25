26 апреля на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» примет «Реал Сосьедад». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за попадание в еврокубковую зону. Обе команды решают схожие задачи и демонстрируют неплохую форму.

«Райо Вальекано»

Мадридцы подходят к матчу после важной домашней победы над «Эспаньолом» со счeтом 1:0, которая позволила закрепиться в середине таблицы. Команда одержала три победы подряд на своeм поле и демонстрирует характер в домашних встречах. Хорхе де Фрутос с 11 голами в 42 матчах является лучшим бомбардиром. «Райо Вальекано» не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей против «Реал Сосьедада» и забивает в четырeх последних встречах.

«Реал Сосьедад»

Баски подходят к матчу после обидного домашнего поражения от «Хетафе» (0:1), которое осложнило борьбу за еврокубки. Команда стабильно забивает в 22 из 24 последних матчей и демонстрирует хорошую результативность – 8 голов в пяти последних играх. Микель Ойарсабаль с 15 голами в 34 матчах является главной ударной силой. «Реал Сосьедад» не проигрывает в 7 последних гостевых матчах против «Райо Вальекано».

Факты о командах

«Райо Вальекано»

Победа в 3 последних матчах дома

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Реал Сосьедада»

Забивает в 4 последних очных матчах против «Реал Сосьедада»

«Реал Сосьедад»

Забивает в 22 из 24 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Не проигрывает в 7 последних гостевых матчах против «Райо Вальекано»

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»

Встреча равных по силам соперников обещает быть напряжeнной и результативной. «Райо Вальекано» имеет преимущество домашнего поля и одержал три победы подряд на «Кампо де Вальекас». «Реал Сосьедад» стабильно забивает, но пропускает в большинстве последних матчей. Исторически баски удачно играют в гостях против мадридцев, однако текущая форма хозяев заслуживает уважения. Ожидаем обмен голами.

Рекомендованные ставки