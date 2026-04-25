26 апреля на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде состоится матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» примет «Реал Сосьедад». Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за попадание в еврокубковую зону. Обе команды решают схожие задачи и демонстрируют неплохую форму.
«Райо Вальекано»
Мадридцы подходят к матчу после важной домашней победы над «Эспаньолом» со счeтом 1:0, которая позволила закрепиться в середине таблицы. Команда одержала три победы подряд на своeм поле и демонстрирует характер в домашних встречах. Хорхе де Фрутос с 11 голами в 42 матчах является лучшим бомбардиром. «Райо Вальекано» не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей против «Реал Сосьедада» и забивает в четырeх последних встречах.
«Реал Сосьедад»
Баски подходят к матчу после обидного домашнего поражения от «Хетафе» (0:1), которое осложнило борьбу за еврокубки. Команда стабильно забивает в 22 из 24 последних матчей и демонстрирует хорошую результативность – 8 голов в пяти последних играх. Микель Ойарсабаль с 15 голами в 34 матчах является главной ударной силой. «Реал Сосьедад» не проигрывает в 7 последних гостевых матчах против «Райо Вальекано».
Факты о командах
«Райо Вальекано»
- Победа в 3 последних матчах дома
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Реал Сосьедада»
- Забивает в 4 последних очных матчах против «Реал Сосьедада»
«Реал Сосьедад»
- Забивает в 22 из 24 последних матчей
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
- Не проигрывает в 7 последних гостевых матчах против «Райо Вальекано»
- Пропускает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»
Встреча равных по силам соперников обещает быть напряжeнной и результативной. «Райо Вальекано» имеет преимущество домашнего поля и одержал три победы подряд на «Кампо де Вальекас». «Реал Сосьедад» стабильно забивает, но пропускает в большинстве последних матчей. Исторически баски удачно играют в гостях против мадридцев, однако текущая форма хозяев заслуживает уважения. Ожидаем обмен голами.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.73
- Победа «Райо Вальекано» с форой (0)