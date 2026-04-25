26 апреля на стадионе «Центральный» в Черкассах состоится центральный матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором ЛНЗ примет «Металлист 1925». Встреча команд из топ-4 чемпионата обещает стать настоящим украшением тура. Хозяева идут на втором месте, а гости – на четвeртом, продолжая впечатляющую сухую серию.

ЛНЗ

Черкассцы подходят к матчу после обидного гостевого поражения от «Колоса» (0:1), которое прервало их успешную серию. Команда демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. ЛНЗ не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно забивает в большинстве встреч. Команда является одной из самых результативных в лиге и продолжает борьбу за чемпионство.

«Металлист 1925»

Харьковчане подходят к матчу в статусе самой организованной оборонительной команды лиги. «Металлист 1925» одержал три победы подряд в УПЛ и не пропускает на протяжении пяти последних матчей чемпионата. Команда не пропускает в шести последних матчах во всех турнирах – уникальное достижение. P. Itodo с 12 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. В последнем очном матче ЛНЗ одержал победу со счeтом 1:0.

Факты о командах

ЛНЗ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Победа в последнем очном матче (1:0)

«Металлист 1925»

Победа в 3 последних матчах УПЛ

Не пропускает в 5 последних матчах УПЛ

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.00 гола за игру

Не пропускает в 6 последних матчах во всех турнирах

Забивает в 3 последних матчах УПЛ

Прогноз на матч ЛНЗ – «Металлист 1925»

Встреча одной из самых результативных и одной из самых оборонительных команд лиги обещает быть напряжeнной. «Металлист 1925» не пропускает на протяжении шести матчей подряд, что делает гостей крайне неудобным соперником. ЛНЗ потерпел обидное поражение в прошлом туре, но на своeм поле команда традиционно сильна. Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где всe может решить один забитый мяч.

