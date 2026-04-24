25 апреля на стадионе «Локомотив» в Барановичах состоится матч 5-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Барановичи» примут минское «Динамо». Встреча главного аутсайдера и одного из лидеров чемпионата обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы как по очкам, так и по качеству игры.

«Барановичи»

Хозяева проводят катастрофический старт сезона и потерпели четыре поражения подряд с общим счeтом 0:12. Команда не забила ни одного гола в пяти последних матчах и пропускает в среднем 2.40 гола за игру. Разгром от «Динамо» Брест (0:3) и поражение от «МЛ Витебск» (0:4) красноречиво говорят о разнице в уровне с командами Высшей лиги. «Барановичи» пропускают в четырeх последних матчах чемпионата и выглядят явным аутсайдером.

«Динамо» Минск

Минчане подходят к матчу в статусе одного из фаворитов чемпионата и не знают горечи поражений на протяжении 15 последних матчей Высшей лиги. Команда забивает в восьми последних турах и демонстрирует образцовую игру в обороне – всего 1 пропущенный мяч в пяти последних играх и средний показатель 0.20 гола за матч. Карэн Варданян с 3 голами в 10 матчах является лучшим бомбардиром, но главная сила динамовцев – в командной игре.

Факты о командах

«Барановичи»

Проигрывает в 4 последних матчах Высшей лиги

Пропускает в 4 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 0.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру

Общий счeт в 4 турах чемпионата – 0:12

«Динамо» Минск

Не проигрывает в 15 последних матчах Высшей лиги

Забивает в 8 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.20 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Забивает в 7 последних матчах во всех турнирах

Прогноз на матч «Барановичи» – «Динамо» Минск

Разница в классе между командами колоссальна. «Динамо» Минск не проигрывает на протяжении 15 матчей и демонстрирует образцовую игру в обороне. «Барановичи» не забили ни одного гола в четырeх турах и пропустили 12 мячей. Ожидаем уверенную победу гостей с крупным счeтом и сохранением ворот в неприкосновенности.

