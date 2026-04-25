25 апреля в 27-м туре РПЛ сыграют «Рубин» и ЦСКА. Игра в Казани начнется в 19:30 (мск).

«Рубин»

Команда Франка Артиги с 38 очками занимает 7-е место в РПЛ. «Рубин» добыл 10 побед, 8 ничьих и потерпел 8 поражений, разница мячей – 25:26.

Последние результаты:

22.04.26 «Динамо» М – «Рубин» – 0:1;

18.04.26 «Рубин» – «Акрон» – 1:1;

11.04.26 «Рубин» – «Оренбург» – 0:0.

ЦСКА

ЦСКА набрал 44 очка и занимает 6-е место. Подопечные Фабио Челестини добыли 13 побед, 5 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 38:28.

Предыдущие результаты:

21.04.26 ЦСКА – «Ростов» – 1:1;

18.04.26 «Крылья Советов» – ЦСКА – 1:1;

12.04.26 ЦСКА – «Сочи» – 0:1.

Очные встречи

09.08.25 ЦСКА – «Рубин» – 5:1;

30.11.24 ЦСКА – «Рубин» – 2:2;

26.11.24 ЦСКА – «Рубин» – 3:0.

Прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА

ЦСКА не может выиграть 3 матча кряду, а слухи об отставке Челестини звучат все громче. «Рубин», напротив, не проигрывает в РПЛ 7 матчей кряду, благодаря чему взобрался на 7-е место. Казанцы не обыгрывали армейцев в официальных матчах с 2021 года – сейчас хороший период, чтобы прервать эту серию, а заодно отомстить за разгром в первом круге (1:5). Тем более, что в конце сезона ЦСКА наверняка сделает ставку на Кубок России.