25 апреля в 27-м туре РПЛ сыграют «Рубин» и ЦСКА. Игра в Казани начнется в 19:30 (мск).
«Рубин»
Команда Франка Артиги с 38 очками занимает 7-е место в РПЛ. «Рубин» добыл 10 побед, 8 ничьих и потерпел 8 поражений, разница мячей – 25:26.
Последние результаты:
- 22.04.26 «Динамо» М – «Рубин» – 0:1;
- 18.04.26 «Рубин» – «Акрон» – 1:1;
- 11.04.26 «Рубин» – «Оренбург» – 0:0.
ЦСКА
ЦСКА набрал 44 очка и занимает 6-е место. Подопечные Фабио Челестини добыли 13 побед, 5 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 38:28.
Предыдущие результаты:
- 21.04.26 ЦСКА – «Ростов» – 1:1;
- 18.04.26 «Крылья Советов» – ЦСКА – 1:1;
- 12.04.26 ЦСКА – «Сочи» – 0:1.
Очные встречи
- 09.08.25 ЦСКА – «Рубин» – 5:1;
- 30.11.24 ЦСКА – «Рубин» – 2:2;
- 26.11.24 ЦСКА – «Рубин» – 3:0.
Прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА
ЦСКА не может выиграть 3 матча кряду, а слухи об отставке Челестини звучат все громче. «Рубин», напротив, не проигрывает в РПЛ 7 матчей кряду, благодаря чему взобрался на 7-е место. Казанцы не обыгрывали армейцев в официальных матчах с 2021 года – сейчас хороший период, чтобы прервать эту серию, а заодно отомстить за разгром в первом круге (1:5). Тем более, что в конце сезона ЦСКА наверняка сделает ставку на Кубок России.
- Прогноз – П1 с кф. 2.75.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 10.00.