«Рубин» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 2.75

25 апреля 2026 9:59
Рубин - ЦСКА
25 апр. 2026, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, 27 тур
2.75
Победа «Рубина»
25 апреля в 27-м туре РПЛ сыграют «Рубин» и ЦСКА. Игра в Казани начнется в 19:30 (мск).

«Рубин»

Команда Франка Артиги с 38 очками занимает 7-е место в РПЛ. «Рубин» добыл 10 побед, 8 ничьих и потерпел 8 поражений, разница мячей – 25:26.

Последние результаты:

  • 22.04.26 «Динамо» М – «Рубин» – 0:1;
  • 18.04.26 «Рубин» – «Акрон» – 1:1;
  • 11.04.26 «Рубин» – «Оренбург» – 0:0.

ЦСКА

ЦСКА набрал 44 очка и занимает 6-е место. Подопечные Фабио Челестини добыли 13 побед, 5 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 38:28.

Предыдущие результаты:

  • 21.04.26 ЦСКА – «Ростов» – 1:1;
  • 18.04.26 «Крылья Советов» – ЦСКА – 1:1;
  • 12.04.26 ЦСКА – «Сочи» – 0:1.

Очные встречи

  • 09.08.25 ЦСКА – «Рубин» – 5:1;
  • 30.11.24 ЦСКА – «Рубин» – 2:2;
  • 26.11.24 ЦСКА – «Рубин» – 3:0.

Прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА

ЦСКА не может выиграть 3 матча кряду, а слухи об отставке Челестини звучат все громче. «Рубин», напротив, не проигрывает в РПЛ 7 матчей кряду, благодаря чему взобрался на 7-е место. Казанцы не обыгрывали армейцев в официальных матчах с 2021 года – сейчас хороший период, чтобы прервать эту серию, а заодно отомстить за разгром в первом круге (1:5). Тем более, что в конце сезона ЦСКА наверняка сделает ставку на Кубок России.

  • Прогноз – П1 с кф. 2.75.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 10.00.

Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
