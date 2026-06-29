Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Францией и Швецией пройдет 1 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Французы уверенно вышли из группы, одержав три победы и разгромив Норвегию (4:1) в последнем туре, и подходят к плей-офф в отличной форме – 14 голов в пяти последних матчах. Швеция заняла второе место в группе, разгромив Тунис (5:1) и сыграв вничью с Японией (1:1), но уступив Нидерландам (1:5). Сможет ли шведская атака, забивающая в каждом матче на турнире, пробить организованную оборону французов, или действующие вице-чемпионы мира продолжат свое победное шествие и пройдут в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Франции подходит к игре с впечатляющей статистикой: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда побеждает в трех последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). Французы обладают мощной атакой и надежной обороной, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. В очных встречах со Швецией французы имеют преимущество – четыре победы в пяти последних матчах, что дает им серьезное психологическое преимущество.

Швеция подходит к игре с противоречивой статистикой: 10 голов в пяти матчах (в среднем 2,0 за игру) и 12 пропущенных (2,4). Команда забивает в трех последних матчах на турнире, но пропускает в трех последних, включая разгромное поражение от Нидерландов (1:5). Шведы обладают атакующим потенциалом, но их оборона выглядит крайне уязвимой, что против такой мощной атаки, как у Франции, может стать фатальным. В очных встречах с французами шведы уступают, и это создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Франция превосходит Швецию по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и историческому преимуществу. Швеция будет стараться играть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против организованной игры французов их оборона вряд ли выдержит. Учитывая разницу в классе, опыт и историю противостояний, победа Франции выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Франции.

Форма и история личных встреч

Франция побеждает в трех последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, тогда как Швеция пропускает в трех последних и имеет серьезные проблемы в обороне. В очных встречах французы имеют преимущество – четыре победы в пяти последних матчах, что делает их явными фаворитами в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Франция имеет мощную атаку и надежную оборону, а также многолетнее доминирование над Швецией, тогда как шведы, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе и регулярно пропускают. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Франции с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Франции с форой (-1,5) с коэффициентом 1.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Францией и Швецией состоится 1 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».