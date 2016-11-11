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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Франция - Швеция
Франция - Швеция: обзор матча 11 ноября 2016
Франция
11.11.2016, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Швеция
58'
П. Погба
65'
Д. Пайет
55'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Швеция
Желтая карточка
У. Льорис
90'
+3
Желтая карточка
П. Погба
90'
Замена
Н. Канте
️️️️
А. Гризманн
88'
87'
Замена
П. Янссон
️️️️
Д. Дурмаз
75'
Желтая карточка
О. Хильемарк
73'
Замена
И. Телин
️️️️
Д. Гуидетти
66'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
А. Экдаль
ГОЛ! 2:1!
Д. Пайет
Пас отдал
А. Гризманн
65'
ГОЛ! 1:1!
П. Погба
Пас отдал
Д. Пайет
58'
57'
Желтая карточка
Э. Крафт
55'
ГОЛ! 0:1!
Э. Форсберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
ЛЗ
21
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Димитри Пайет
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Ола Тойвонен
ЦП
13
Якоб Йоханссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
23
Патрик Карльгрен
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
19
Маркус Роден
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
5
Сэм Ларссон
ЦФ
22
Исаак Телин
ЦФ
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
3
Эвра
21
Косиельни
4
Варан
19
Сидибе
14
Матюиди
6
Погба
17
Сиссоко
8
Пайет
9
Жиру
7
Гризманн
4-4-1-1
1
Ольсен
20
Крафт
4
Гранквист
3
Линделеф
6
Аугустинссон
21
Дурмаз
13
Йоханссон
13
Экдаль
20
Тойвонен
10
Форсберг
11
Гуидетти
7
Гризманн
13
Канте
13
Канте
7
Гризманн
21
Дурмаз
18
Янссон
18
Янссон
21
Дурмаз
13
Экдаль
15
Хильемарк
15
Хильемарк
13
Экдаль
11
Гуидетти
22
Телин
22
Телин
11
Гуидетти
Остались в запасе
Франция
Швеция
8
Тома Лемар
АП
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
23
Патрик Карльгрен
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
19
Маркус Роден
ЦП
17
Виктор Классон
ЛВ
5
Сэм Ларссон
ЦФ
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
16
Стив Манданда
ВР
16
Бенуа Костиль
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
13
Эльяким Мангала
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
0
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
0
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
23
Патрик Карльгрен
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
3
Линус Вальквист
ЦЗ
19
Маркус Роден
ЦП
17
Виктор Классон
ЛВ
5
Сэм Ларссон
ЦФ
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Франция - Швеция
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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