Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Блейз Матюиди
Блейз Матюиди
Завершил карьеру
9 апреля 1987 (39), Тулуза
#8 | Полузащитник
175 см | 70 кг
Франция | Ангола
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матюиди – о трудоголизме Роналду: «В два часа ночи уговорил игрока пойти в спортзал»
2025.07.13 18:32
1
Чемпион мира-2018 Матюиди объявил о завершении карьеры
2022.12.23 18:50
Матюиди покинет «Интер» Майами (The Sun)
2022.01.18 13:32
«Интер» Бекхэма получил штраф в 1,4 миллиона и финансовые ограничения по делу о трансфере Матюиди
2021.05.29 19:15
Алексей Миранчук: «Матюиди звал в «Ювентус»
2020.09.10 21:57
3
Видео
Матюиди подписал контракт с «Интер Майами»
2020.08.13 14:46
Фото
Матюиди ушел из «Ювентуса»
2020.08.12 18:28
3
Журналист Романо: «Матюиди переходит в клуб Бекхэма «Интер»
2020.08.10 17:58
6
«Ювентус» по окончании сезона могут покинуть восемь игроков
2020.07.17 16:18
5
«Ювентус» готов отдать «Лиону» Матюиди в обмен на Ауа и доплатить 32 миллиона
2020.06.14 08:40
1
Экс-скаут «Спартака» Евтушенко: «В 2008-м могли подписать Матича и Матюиди»
2020.06.03 11:38
7
Голкипер «Аталанты» Спортиелло вылечился от коронавируса
2020.05.07 14:37
Матюиди и Ругани оправились от коронавируса, Дибала по-прежнему заражен
2020.05.05 19:31
Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
2020.04.15 15:59
2
Goal: Матюиди продлил контракт с «Ювентусом»
2020.04.02 06:37
SportMediaset: «Ювентус» близок к продлению контракта с Буффоном
2020.03.22 22:26
Игроки «Ювентуса» сдали тест на коронавирус. Заражены только Дибала, Матюиди и Ругани
2020.03.22 17:56
Corriere di Torino: «Ювентус» договорился о новых контрактах с Буффоном, Кьеллини и Матюиди
2020.03.22 15:33
Фото
Матюиди, заразившийся коронавирусом: «Вместе мы сможем перенести это испытание»
2020.03.18 19:14
2
У полузащитника «Ювентуса» Матюиди диагностировали коронавирус
2020.03.17 21:47
5
«Ювентус» воспользовался опцией продления контракта с Матюиди
2020.02.24 10:00
1
Фото
Роналду отказался от капитанской повязки «Юве» в матче с «Удинезе»
2019.12.16 13:36
5
Tuttosport: «Ювентус» продлит контракт с Матюиди
2019.11.16 17:58
Матюиди сломал ребро и не поедет в сборную Франции
2019.11.12 07:37
Marca: «Реал» не хочет платить за Погба 150 миллионов и сделает «МЮ» последнее предложение
2019.08.06 15:43
2
«Ювентус» готов обменять Манджукича и Матюиди на Погба
2019.08.05 18:55
5
«Ювентус» готов продать Матюиди за 20-25 миллионов
2019.07.22 20:33
2
«Ювентус» может обменять Матюиди, Канселу и Косту на Погба
2019.07.19 00:56
12
Роналду, Пьянич и еще пять игроков «Ювентуса» пропустят матч против СПАЛ
2019.04.13 00:52
5
Матюиди: «Это был великолепный год»
2019.01.03 21:40
187
1
2
3
4
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+