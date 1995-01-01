Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    SportMediaset: «Ювентус» близок к продлению контракта с Буффоном

    «Ювентус» намерен продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Буффоном

    Предварительное соглашение с 42-летним голкипером уже достигнуто. Осталось согласовать детали.

    Также «Ювентус» успешно продвигается в переговорах с 35-летним защитником Джорджо Кьеллини и 32-летним полузащитником Блезом Матюиди.

    Действующие соглашения футболистов рассчитаны до 30 июня 2020 года.

    Кроме того, туринцы начали переговоры с форвардом Пауло Дибалой.

    Источник: SportMediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – четыре миллиарда евро.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2574

      Борат 21 минуту назад

      Может ещё стасика черчесова в раму поставят ? Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75561
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru