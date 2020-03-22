SportMediaset: «Ювентус» близок к продлению контракта с Буффоном

«Ювентус» намерен продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Буффоном
Предварительное соглашение с 42-летним голкипером уже достигнуто. Осталось согласовать детали.
Также «Ювентус» успешно продвигается в переговорах с 35-летним защитником Джорджо Кьеллини и 32-летним полузащитником Блезом Матюиди.
Действующие соглашения футболистов рассчитаны до 30 июня 2020 года.
Кроме того, туринцы начали переговоры с форвардом Пауло Дибалой.
Источник: SportMediaset
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