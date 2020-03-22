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SportMediaset: «Ювентус» близок к продлению контракта с Буффоном

22 марта 2020, 22:26

«Ювентус» намерен продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Буффоном

Предварительное соглашение с 42-летним голкипером уже достигнуто. Осталось согласовать детали.

Также «Ювентус» успешно продвигается в переговорах с 35-летним защитником Джорджо Кьеллини и 32-летним полузащитником Блезом Матюиди.

Действующие соглашения футболистов рассчитаны до 30 июня 2020 года.

Кроме того, туринцы начали переговоры с форвардом Пауло Дибалой.

Источник: SportMediaset

Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – четыре миллиарда евро.

Италия. Серия А Ювентус Матюиди Блейз Буффон Джанлуиджи Кьеллини Джорджо
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