Чемпион мира-2018 Матюиди объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Франции Блейз Матюиди закончил профессиональную карьеру в 35 лет.

«Футбол, я так тебя любил. Футбол, ты дал мне так много. Но пришло время остановиться.

Оглядываясь назад на этот долгий путь, в моих глазах горят огни. Я исполнил детские и мужские мечты.

Сегодня я с комом в горле, но с гордостью переворачиваю эту страницу», – написал Матюиди в соцсетях.

В течение карьеры француз выступал за «Труа», «Сент-Этьен», «ПСЖ», «Ювентус» и «Интер Майами».

Он выигрывал ЧМ-2018 в России.

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