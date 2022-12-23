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    Чемпион мира-2018 Матюиди объявил о завершении карьеры

    Бывший полузащитник сборной Франции Блейз Матюиди закончил профессиональную карьеру в 35 лет.

    «Футбол, я так тебя любил. Футбол, ты дал мне так много. Но пришло время остановиться.

    Оглядываясь назад на этот долгий путь, в моих глазах горят огни. Я исполнил детские и мужские мечты.

    Сегодня я с комом в горле, но с гордостью переворачиваю эту страницу», – написал Матюиди в соцсетях.

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    Источник: твиттер Блейза Матюиди

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