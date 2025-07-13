Матюиди – о трудоголизме Роналду: «В два часа ночи уговорил игрока пойти в спортзал»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди поделился впечатлениями от выступлений за туринский клуб вместе с нападающим Криштиану Роналду.

«[Он] настоящий трудоголик. Однажды вечером, после долгой поездки, мы вернулись в два часа ночи за машинами. Мы были измотаны, но он не был: он уговорил [защитника Медхи] Бенатиа пойти с ним в спортзал, чтобы разгрузиться. Я думал, он сошел с ума (смеeтся). Но именно это и делает его уникальным: он никогда не останавливался. В этом секрет его долголетия», – сказал Матюиди.