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  • Матюиди – о трудоголизме Роналду: «В два часа ночи уговорил игрока пойти в спортзал»

Матюиди – о трудоголизме Роналду: «В два часа ночи уговорил игрока пойти в спортзал»

Вчера, 18:32
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Экс-полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди поделился впечатлениями от выступлений за туринский клуб вместе с нападающим Криштиану Роналду.

«[Он] настоящий трудоголик. Однажды вечером, после долгой поездки, мы вернулись в два часа ночи за машинами. Мы были измотаны, но он не был: он уговорил [защитника Медхи] Бенатиа пойти с ним в спортзал, чтобы разгрузиться. Я думал, он сошел с ума (смеeтся). Но именно это и делает его уникальным: он никогда не останавливался. В этом секрет его долголетия», – сказал Матюиди.

  • Матюиди играл за «Ювентус» в 2017–2020 годах, Роанлду – в 2018–2021 годах.
  • Сейчас 40-летний Роналду выступает за «Аль-Наср».
  • 38-летний Матюиди завершил игровую карьеру в 2022 году.

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Источник: tuttomercatoweb.com
Италия. Серия А Саудовская Аравия. Премьер-лига Интер Майами Аль-Наср Ювентус Роналду Криштиану Матюиди Блейз Бенатиа Медхи
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752427671
Криш молодец,пример для многих
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