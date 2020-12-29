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    «Интер» Бекхэма получил штраф в 1,4 миллиона и финансовые ограничения по делу о трансфере Матюиди

    МЛС наложила санкции на «Интер» по делу о трансфере полузащитника Блейза Матюиди. По сведениям организации, клуб из Майами нарушил финансовые правила лиги при трансфере и составлении контракта футболиста. Потолок зарплат был превышен.

    Клуб оштрафовали на 1,4 миллиона фунтов стерлингов и ограничили трансферный фонд на ближайшие два года.

    • Дэвид Бекхэм, владелец «Интера», в гневе из-за решения МЛС, пишет источник.
    • Матюиди пришел в «Интер» в прошлом году из «Ювентуса».
    • Матюиди – действующий чемпион мира.

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    Источник: The Sun

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