«Интер» Бекхэма получил штраф в 1,4 миллиона и финансовые ограничения по делу о трансфере Матюиди

МЛС наложила санкции на «Интер» по делу о трансфере полузащитника Блейза Матюиди. По сведениям организации, клуб из Майами нарушил финансовые правила лиги при трансфере и составлении контракта футболиста. Потолок зарплат был превышен.

Клуб оштрафовали на 1,4 миллиона фунтов стерлингов и ограничили трансферный фонд на ближайшие два года.