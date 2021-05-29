«Интер» Бекхэма получил штраф в 1,4 миллиона и финансовые ограничения по делу о трансфере Матюиди

МЛС наложила санкции на «Интер» по делу о трансфере полузащитника Блейза Матюиди. По сведениям организации, клуб из Майами нарушил финансовые правила лиги при трансфере и составлении контракта футболиста. Потолок зарплат был превышен.
Клуб оштрафовали на 1,4 миллиона фунтов стерлингов и ограничили трансферный фонд на ближайшие два года.
- Дэвид Бекхэм, владелец «Интера», в гневе из-за решения МЛС, пишет источник.
- Матюиди пришел в «Интер» в прошлом году из «Ювентуса».
- Матюиди – действующий чемпион мира.
Источник: The Sun