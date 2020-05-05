Матюиди и Ругани оправились от коронавируса, Дибала по-прежнему заражен

«Ювентус» сообщил, что защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блейз Матюиди выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Их тесты показали отрицательные результаты, игроки могут тренироваться.

По-прежнему заражен нападающий Пауло Дибала, который четырежды сдал положительный тест.