Матюиди и Ругани оправились от коронавируса, Дибала по-прежнему заражен

«Ювентус» сообщил, что защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блейз Матюиди выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Их тесты показали отрицательные результаты, игроки могут тренироваться.
По-прежнему заражен нападающий Пауло Дибала, который четырежды сдал положительный тест.
- Ругани в марте был первым игроком топ-пяти лиг Европы, заразившимся коронавирусом.
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
- Ряд клубов Серии А уже вернулись к тренировкам на базе с соблюдением мер предосторожности.
Источник: официальный сайт «Ювентуса»