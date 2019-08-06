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    Marca: «Реал» не хочет платить за Погба 150 миллионов и сделает «МЮ» последнее предложение

    «Реал» сделает окончательное предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке полузащитника Поля Погба.

    По информации Marca, мадридцы не хотят платить за 26-летнего игрока 150 миллионов евро, которые требует «МЮ». Для снижения данной цены испанский клуб может включить в сделку полузащитника Гарета Бэйла.

    Ранее сообщалось, что «Реал» предложил «Юнайтед» полузащитника Хамеса Родригеса и 30 миллионов евро за Погба, но получил отказ.

    Еще один претендент на Погба – «Ювентус», которого также не устраивает сумма в 150 миллионов. Туринцы хотят включить в сделку по французу хавбека Блейза Матюиди и нападающего Марио Манджукича.

    • В прошлом сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт футболиста с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3053

      dinar7777dinar 21 минуту назад

      Да нах он нужен . А туринцы че там думают в мю лохи? Подгоняют бу товары при чем уже ржавые и хотят за это погбу )))

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      Рейтинг: +200

      jengais > dinar7777dinar 15 минут назад

      тоже не понимаю, бред какой то

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