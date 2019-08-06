Marca: «Реал» не хочет платить за Погба 150 миллионов и сделает «МЮ» последнее предложение

Да нах он нужен . А туринцы че там думают в мю лохи? Подгоняют бу товары при чем уже ржавые и хотят за это погбу )))
«Реал» сделает окончательное предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке полузащитника Поля Погба.
По информации Marca, мадридцы не хотят платить за 26-летнего игрока 150 миллионов евро, которые требует «МЮ». Для снижения данной цены испанский клуб может включить в сделку полузащитника Гарета Бэйла.
Ранее сообщалось, что «Реал» предложил «Юнайтед» полузащитника Хамеса Родригеса и 30 миллионов евро за Погба, но получил отказ.
Еще один претендент на Погба – «Ювентус», которого также не устраивает сумма в 150 миллионов. Туринцы хотят включить в сделку по французу хавбека Блейза Матюиди и нападающего Марио Манджукича.
- В прошлом сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
- Контракт футболиста с «Юнайтед» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.