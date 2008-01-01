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    Экс-скаут «Спартака» Евтушенко: «В 2008-м могли подписать Матича и Матюиди»

    Экс-скаут «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о несостоявшихся трансферах московского клуба.

    «Назову только реальные варианты. Неманью Матича из «Кошице» я увидел в конце 2008 года и привез информацию по нему в клуб. Смоленцев (прим. – Евгений, бывший технический директор «Спартака») сказал: трансфер возможен, можно закрывать сделку. Наши руководители посмотрели его в матче за «Кошице» зимой, когда те были на сборах. Он не приглянулся, и тему закрыли. Через полгода Матича купил «Челси».

    В том же 2008-м мы плотно смотрели Блейза Матюиди. Он еще не был раскрученным игроком, у нас были возможности забрать его из «Сент-Этьена», но на эту позицию предпочли другого игрока. Тогда потенциал Матюиди уже просматривался, но он еще не был таким классным полузащитником, как позже в «ПСЖ» и сборной.

    Перед чемпионским сезоном могли взять словака Ондрея Дуду из «Легии», но руководство выбрало более опытного игрока, а Дуда оказался в «Герте», откуда ушел в «Норвич».

    Повторюсь, это только те, кто действительно были доступны для трансфера в «Спартак». А так-то и Холанд много лет был у нас в базе. Знали его хорошо по выступлениям в Норвегии. Вышли на его представителей, но сразу услышали: «Даже не суйтесь. Вообще без шансов», – заявил Евтушенко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13274

      vka1970 9 минут назад

      А какой смысл сейчас рассуждать кого могли купить, но не купили.Футбол не имеет сослагательных наклонений.Поезд давно ушёл.

      1
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      Рейтинг: +9

      vasksmirnov 11 минут назад

      Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я там бывшую жену спалил) Вот сайт -- https://bit.vodka/davalka

      0
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      Рейтинг: +157

      NewLife 20 минут назад

      - Я вчера в тренажерке поднимал штангу 300кг
      - не гони, это никто не сможет поднять,
      - а я поднимал !! Но не поднял.

      1
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      Рейтинг: +273

      Соарес 1 час назад

      Пеле и Марадона там ни где не фигурируют?

      0
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      Рейтинг: +2585

      alarm 1 час назад

      позор свинохвостым!

      0
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      Рейтинг: +2680

      Томик 1 час назад

      Могли...Да могли купить Аршавина за три копейки, и то не купили.

      1
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      Рейтинг: +3247

      Борат 1 час назад

      какую-то чушь льёт хрякам в уши, никто бы не пошёл в эту бестрофейную свинарню !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: -228

      Бoрат > Борат 49 минут назад

      Ты прав братец - это чушь и только ты славишься здесь гениальными высказываниями и вся наша с тобой психбольница гордится тобой - ты наш оракул . Гыгыгы .

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