Экс-скаут «Спартака» Евтушенко: «В 2008-м могли подписать Матича и Матюиди»

Экс-скаут «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о несостоявшихся трансферах московского клуба.

«Назову только реальные варианты. Неманью Матича из «Кошице» я увидел в конце 2008 года и привез информацию по нему в клуб. Смоленцев (прим. – Евгений, бывший технический директор «Спартака») сказал: трансфер возможен, можно закрывать сделку. Наши руководители посмотрели его в матче за «Кошице» зимой, когда те были на сборах. Он не приглянулся, и тему закрыли. Через полгода Матича купил «Челси».

В том же 2008-м мы плотно смотрели Блейза Матюиди. Он еще не был раскрученным игроком, у нас были возможности забрать его из «Сент-Этьена», но на эту позицию предпочли другого игрока. Тогда потенциал Матюиди уже просматривался, но он еще не был таким классным полузащитником, как позже в «ПСЖ» и сборной.

Перед чемпионским сезоном могли взять словака Ондрея Дуду из «Легии», но руководство выбрало более опытного игрока, а Дуда оказался в «Герте», откуда ушел в «Норвич».

Повторюсь, это только те, кто действительно были доступны для трансфера в «Спартак». А так-то и Холанд много лет был у нас в базе. Знали его хорошо по выступлениям в Норвегии. Вышли на его представителей, но сразу услышали: «Даже не суйтесь. Вообще без шансов», – заявил Евтушенко.