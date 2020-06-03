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  • Экс-скаут «Спартака» Евтушенко: «В 2008-м могли подписать Матича и Матюиди»

Экс-скаут «Спартака» Евтушенко: «В 2008-м могли подписать Матича и Матюиди»

3 июня 2020, 11:38
7

Экс-скаут «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о несостоявшихся трансферах московского клуба.

«Назову только реальные варианты. Неманью Матича из «Кошице» я увидел в конце 2008 года и привез информацию по нему в клуб. Смоленцев (прим. – Евгений, бывший технический директор «Спартака») сказал: трансфер возможен, можно закрывать сделку. Наши руководители посмотрели его в матче за «Кошице» зимой, когда те были на сборах. Он не приглянулся, и тему закрыли. Через полгода Матича купил «Челси».

В том же 2008-м мы плотно смотрели Блейза Матюиди. Он еще не был раскрученным игроком, у нас были возможности забрать его из «Сент-Этьена», но на эту позицию предпочли другого игрока. Тогда потенциал Матюиди уже просматривался, но он еще не был таким классным полузащитником, как позже в «ПСЖ» и сборной.

Перед чемпионским сезоном могли взять словака Ондрея Дуду из «Легии», но руководство выбрало более опытного игрока, а Дуда оказался в «Герте», откуда ушел в «Норвич».

Повторюсь, это только те, кто действительно были доступны для трансфера в «Спартак». А так-то и Холанд много лет был у нас в базе. Знали его хорошо по выступлениям в Норвегии. Вышли на его представителей, но сразу услышали: «Даже не суйтесь. Вообще без шансов», – заявил Евтушенко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Матюиди Блейз Матич Неманья
Комментарии (7)
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Томик
1591175922
Могли...Да могли купить Аршавина за три копейки, и то не купили.
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Соарес
1591177360
Пеле и Марадона там ни где не фигурируют?
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NewLife
1591180142
- Я вчера в тренажерке поднимал штангу 300кг - не гони, это никто не сможет поднять, - а я поднимал !! Но не поднял.
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vka1970
1591180751
А какой смысл сейчас рассуждать кого могли купить, но не купили.Футбол не имеет сослагательных наклонений.Поезд давно ушёл.
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Hektor 84
1591191155
Еще не факт что кто то из них раскрылся в Спартаке или вышел на сегодняшний уровень.
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Axe111
1591199818
Бла бла бла!!!! Накуй им всрался спартачок
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alefreddy
1591203089
все это для бедных селекция никакая
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