Голкипер «Аталанты» Спортиелло вылечился от коронавируса

Вратарь «Аталанты» Марко Спортиелло вылечился от коронавируса.
Игрок сдал два теста в течение 48 часов, оба они оказались отрицательными. Спортиелло сможет возобновить индивидуальные тренировки после того, как пройдет все проверки в течение нескольких дней.
Ранее в Италии от коронавируса вылечились игроки «Ювентуса» Блейз Матюиди и Даниэле Ругани, полузащитник «Вероны» Маттиа Цаканьи и технический директор «Милана» Паоло Мальдини.
- Серия А остановлена из-за пандемии COVID-19 после 26 сыгранных туров.
- «Аталанта» идет в чемпионате на четвертом месте.
Источник: Официальный сайт «Аталанты»