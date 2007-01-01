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    Голкипер «Аталанты» Спортиелло вылечился от коронавируса

    Вратарь «Аталанты» Марко Спортиелло вылечился от коронавируса.

    Игрок сдал два теста в течение 48 часов, оба они оказались отрицательными. Спортиелло сможет возобновить индивидуальные тренировки после того, как пройдет все проверки в течение нескольких дней.

    Ранее в Италии от коронавируса вылечились игроки «Ювентуса» Блейз Матюиди и Даниэле Ругани, полузащитник «Вероны» Маттиа Цаканьи и технический директор «Милана» Паоло Мальдини.

    • Серия А остановлена из-за пандемии COVID-19 после 26 сыгранных туров.
    • «Аталанта» идет в чемпионате на четвертом месте.

    Источник: Официальный сайт «Аталанты»

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