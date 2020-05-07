Голкипер «Аталанты» Спортиелло вылечился от коронавируса

Вратарь «Аталанты» Марко Спортиелло вылечился от коронавируса.

Игрок сдал два теста в течение 48 часов, оба они оказались отрицательными. Спортиелло сможет возобновить индивидуальные тренировки после того, как пройдет все проверки в течение нескольких дней.

Ранее в Италии от коронавируса вылечились игроки «Ювентуса» Блейз Матюиди и Даниэле Ругани, полузащитник «Вероны» Маттиа Цаканьи и технический директор «Милана» Паоло Мальдини.