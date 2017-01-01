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    «Ювентус» воспользовался опцией продления контракта с Матюиди

    Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди заявил, что туринский клуб продлил с ним контракт до лета 2021 года.

    «Я остаюсь, в моем контракте была опция продления, и клуб воспользовался ею. Рад, что останусь еще на сезон. У меня не было сомнений, так как я чувствовал поддержку всех сторон, и также я думал о своей семье, которой нравится город», – сказал француз.

    • Предыдущий договор между сторонами истекал летом.
    • Матюиди выступает за «Ювентус» с августа 2017 года.
    • В текущем сезоне хавбек забил один гол и сделал два ассиста в 30 матчах.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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