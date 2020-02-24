«Ювентус» воспользовался опцией продления контракта с Матюиди

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди заявил, что туринский клуб продлил с ним контракт до лета 2021 года.

«Я остаюсь, в моем контракте была опция продления, и клуб воспользовался ею. Рад, что останусь еще на сезон. У меня не было сомнений, так как я чувствовал поддержку всех сторон, и также я думал о своей семье, которой нравится город», – сказал француз.