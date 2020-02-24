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«Ювентус» воспользовался опцией продления контракта с Матюиди

24 февраля 2020, 10:00
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Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди заявил, что туринский клуб продлил с ним контракт до лета 2021 года.

«Я остаюсь, в моем контракте была опция продления, и клуб воспользовался ею. Рад, что останусь еще на сезон. У меня не было сомнений, так как я чувствовал поддержку всех сторон, и также я думал о своей семье, которой нравится город», – сказал француз.

  • Предыдущий договор между сторонами истекал летом.
  • Матюиди выступает за «Ювентус» с августа 2017 года.
  • В текущем сезоне хавбек забил один гол и сделал два ассиста в 30 матчах.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Италия. Серия А Ювентус Матюиди Блейз
Комментарии (1)
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Proker
1582546073
Зря ой зря....
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