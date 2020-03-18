Матюиди, заразившийся коронавирусом: «Вместе мы сможем перенести это испытание»

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что француз находится дома в самоизоляции. Его болезнь проходит без симптомов.
«Я позитивен. Я позитивен, я силен, настрой хороший. Уверен, вместе мы сможем перенести это испытание.
Спасибо всем за слова поддержки. Уверен, мы справимся», – сказал Матюиди.
- Серия А приостановлена как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.
- 32-летний Матюиди в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 31 матче.
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Источник: Твиттер Блейза Матюиди