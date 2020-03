Матюиди, заразившийся коронавирусом: «Вместе мы сможем перенести это испытание»

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что француз находится дома в самоизоляции. Его болезнь проходит без симптомов.

«Я позитивен. Я позитивен, я силен, настрой хороший. Уверен, вместе мы сможем перенести это испытание.

Спасибо всем за слова поддержки. Уверен, мы справимся», – сказал Матюиди.

Je suis positif.Je suis positif, je suis fort, le moral est bon.Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve.Merci pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis.Je suis positif, nous allons le faire. pic.twitter.com/iEEf3SMmeV