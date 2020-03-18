Матюиди, заразившийся коронавирусом: «Вместе мы сможем перенести это испытание»

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что француз находится дома в самоизоляции. Его болезнь проходит без симптомов.

«Я позитивен. Я позитивен, я силен, настрой хороший. Уверен, вместе мы сможем перенести это испытание.

Спасибо всем за слова поддержки. Уверен, мы справимся», – сказал Матюиди.

Серия А приостановлена как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.

32-летний Матюиди в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 31 матче.