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  • Матюиди, заразившийся коронавирусом: «Вместе мы сможем перенести это испытание»

Матюиди, заразившийся коронавирусом: «Вместе мы сможем перенести это испытание»

18 марта 2020, 19:14
2

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что француз находится дома в самоизоляции. Его болезнь проходит без симптомов.

«Я позитивен. Я позитивен, я силен, настрой хороший. Уверен, вместе мы сможем перенести это испытание.

Спасибо всем за слова поддержки. Уверен, мы справимся», – сказал Матюиди.

  • Серия А приостановлена как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.
  • 32-летний Матюиди в текущем сезоне забил один гол и сделал два ассиста в 31 матче.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Блейза Матюиди
Италия. Серия А Ювентус Матюиди Блейз
Комментарии (2)
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bset
1584550822
Интересно, останется в результате кто-то, кто им не переболеет? Или это всех ждет рано или поздно?)
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Юрэс
1584558754
Неймар в Бразилию????????! Я думал ф ГАНДУРАС ....ХА ХА ХА ХА!!!!!¡!!
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