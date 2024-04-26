- 25 апреля
- 21:44 Серия А. «Рома» вырвала победу над «Удинезе» на 95-й минуте в доигровке матча
- 24 апреля
- 20:58 Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости 19
- 20:27 «Милан» ищет замену для Жиру – в шорт-листе пять форвардов
- 17:43 «Реал» интересуется защитником сборной Германии
- 13:50 Стала известна зарплата Жиру в новом клубе
- 13:20 Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан» 6
- 12:01 Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком 4
- 11:01 Аллегри высказался о завышенных ожиданиях от «Ювентуса» после выхода в финал Кубка Италии
- 23 апреля
- 22:33 37-летний Жиру подписал контракт с новым клубом
- 21:32 Фото Фанаты «Интера» принесли на празднование чемпионства гроб в цветах «Милана»
- 13:59 В чемпионате Италии повторилась серия 52-летней давности
- 13:35 Пиоли прокомментировал свое положение в «Милане» 2
- 09:28 Аньелли после чемпионства «Интера» напомнил о дате завоевания 20-го скудетто «Ювентусом» 1
- 09:24 «Лацио» – «Ювентус»: прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии, 23 апреля
- 08:59 Пиоли прокомментировал поражение от «Интера»
- 07:53 Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы «Интера» в Серии A 1
- 22 апреля
- 23:43 ⭐️⭐️ «Интер» оформил юбилейное скудетто благодаря победе над «Миланом» (2:1) 5
- 16:05 Фото Обладатель «Золотого мяча» возглавил «Удинезе»
- 09:15 «Милан» – «Интер»: прогноз на матч 33 тура Серии А, 22 апреля
- 21 апреля
- 15:33 34-летний Пьянич назвал главное разочарование в карьере 1
- 20 апреля
- 13:29 «Реал» может заплатить 80 миллионов за защитника «Интера» 2
- 13:13 «Наполи» рассматривает Конте и еще трех тренеров
- 11:11 Ибрагимович хочет, чтобы его бывший одноклубник возглавил «Милан» 4
- 08:16 «Милан» контактировал с экс-тренером «Шахтера»
- 19 апреля
- 23:52 Серия А. «Ювентус» ушел с 0:2 в матче с «Кальяри» Раньери (2:2)
- 17:12 Видео Тренер «Фиорентины» расцеловал во время матча замужнюю журналистку 6
- 09:21 «Кальяри» – «Ювентус»: прогноз на матч 33 тура Серии А, 19 апреля
- 18 апреля
- 23:08 Гасперини может возглавить «Ливерпуль» 1
- 12:12 В «Роме» определились с будущим Де Росси на посту главного тренера
- 11:11 «Ювентус» проиграл дело против Роналду 2