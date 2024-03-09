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Италия. Серия А
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24 апреля
20:58
Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости
19
20:27
«Милан» ищет замену для Жиру – в шорт-листе пять форвардов
17:43
«Реал» интересуется защитником сборной Германии
13:50
Стала известна зарплата Жиру в новом клубе
13:20
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Милан»
6
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Италия. Серия А
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Италия. Серия А - матчи
09.03.2024 16:00
Лучшие бомбардиры в истории «Наполи» – догонит ли Хвича Марадону и других лидеров рейтинга?
В тройке главных голеадоров сразу два футболиста не из Италии.
1
07.03.2024 19:15
«Я наполовину русский!» Вратарь по имени Иван играет за суперклуб из Серии А, забивает в Лиге чемпионов и восхищается Львом Яшиным
Мог бы выступать за сборную России.
18
09.11.2023 12:01
Что случилось с Миранчуком: почему он так мало играет и есть ли возможность исправить это
Всего 72 минуты на поле в этом сезоне Серии А.
02.11.2023 16:06
Лучшие бомбардиры в истории Серии А: кто из рейтинга играет сейчас?
Есть и футболист, который чуть не приехал в РПЛ.
18.10.2023 13:00
В Италии новый ужас: игроки Серии А и сборной подозреваются в ставках. Информатор – скандалист, который шантажировал Берлускони
Фабрицио Корона разворошил футбол.
10.08.2023 12:13
Фанаты «Ювентуса» радикально против трансфера Лукаку: они устроили две акции протеста
Выступили прямо на стадионе.
29.05.2023 11:27
«Наполи» рассыпается: уходит Спаллетти, скоро уйдет легендарный спортдир и сильнейший игрок. С кем Хвича будет бороться за новое чемпионство?
Что там за перестройка?
13.05.2023 13:32
«Мы введем вас в заблуждение». Спаллетти в странной маске уехал от вопроса о продлении контракта
Много интриг вокруг чемпиона Италии.
10.05.2023 12:13
«Интер» и «Милан» – дерби клубов с массой общих деталей. От цвета и стадиона до братьев-легенд и Златана
Сыграют друг с другом в ЛЧ впервые за 18 лет.
09.05.2023 22:22
Фанаты «Сампдории» год назад провожали «Дженоа» в Серию В гробами и крестами. Теперь наказала карма: вылетели сами
Команда почти стала банкротом.
05.05.2023 11:39
Спаллетти шел к победе в Серии А с 2005-го: после триумфа с «Наполи» он вспоминал Марадону и посвятил титул брату
Только два бывших тренера «Зенита» выигрывали лиги после ухода из клуба.
04.05.2023 23:57
Эмоции «Наполи» после первого за 33 года чемпионства: в Неаполе полный стадион и море страсти, в Удине фанаты выбежали на поле
Как много искренней радости!
04.05.2023 23:49
Пять коротких историй вокруг чемпионства «Наполи»: игрок, названный в честь Марадоны, экстравагантный владелец и ни одного чемпиона в составе
Первое за 33 года золото!
30.04.2023 18:51
Ради чемпионства в родном городе «Наполи» поменял календарь и перенес два матча, а префект радовался туристам. Итог – упущенный трофей
Праздновать, вероятно, будут уже на выезде.
30.04.2023 13:45
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
Мнение Марко Ацци из La Repubblica.
19.04.2023 00:26
36-летний дед – незаметный гений «Милана»: отказался от сладкого и работает с тренером Златана. Все ради потока голов
В чем причина величия Оливье Жиру?
07.04.2023 15:10
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
Формат документа несколько раз менялся.
02.04.2023 15:40
Футболист «Фиорентины» симулировал травму, чтобы партнер-мусульманин поел во время игры. Соперники были недовольны
Раньери помог Амрабату.
15.02.2023 16:54
Когда и за сколько «Торино» выкупит Миранчука? Что говорит об этом руководство клуба?
В команде им все довольны.
13.02.2023 16:28
Кажется, мы нашли самого здорового футболиста Европы – он играет за середняк Серии А и просто помешан на качалке
Посмотрите на эту машину.
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