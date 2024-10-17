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    ТОП-10 лучших бомбардиров «Милана» за всю историю клуба


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    17.10.2024 13:50
    Лучшие бомбардиры «Милана» за все время: от Прати до Нордаля

    На этой странице мы собрали топ-10 лучших бомбардиров в истории “Милана”. За клуб выступало много легендарных игроков, но некоторые вписали свое имя особенно ярко.

    Дата создания клуба, который впоследствии стал легендарным – 1899 год. «Красно-черные» 19 раз становились чемпионами Италии, 5 раз были обладателями Кубка и 7 раз – обладателями Суперкубка страны. На международной арене команда тоже добилась серьезных успехов: 7 раз побеждала в Лиге и Кубке чемпионов, дважды брала Кубок обладателей кубков, 5 раз завоевывала Суперкубок УЕФА, 3 раза брала Межконтинентальный кубок и 1 раз побеждала на клубном чемпионате мира.

    Пьерино Прати (Италия)

    Пьерино Прати сыграл за миланский клуб 207 матчей, забил 102 гола. Становился чемпионом страны в сезоне 1967/68, был обладателем КЕЧ-1968/69, в финале которого сделал хет-трик, а также Межконтинентального кубка-1969. Дважды с клубом выигрывал Кубок обладателей кубков (сезоны 1967/68, 1972/73).

    За сборную Италии провел 14 матчей, забил 7 голов. В 1968 году становился чемпионом Европы.

    Джузеппе Сантагостино (Италия)

    В “Милане” – с 1921 по 1933 гг. Сыграл 235 матчей, отличился 106 раз.

    Под знамена сборной Италии не призывался.

    Кака (Бразилия)

    Выступал за “Милан” с 2003 по 2009 и с 2013 по 2014 гг., сыграл 307 матчей, в которых забил 106 мячей. По разу выиграл с «россонери» чемпионат и Суперкубок Италии, поднимал над головой кубок ЛЧ, дважды брал Суперкубок Европы. Обладатель “Золотого мяча-2007”, лучший голеадор ЛЧ-2006/07.

    За национальную сборную Бразилии играл с 2002 по 2016 гг., в 92 матчах забил 29 голов. Со сборной Бразилии выигрывал Чемпионат мира 2002 года и дважды Кубок конфедераций – в 2005 и 2009 гг.

    Марко ван Бастен (Нидерланды)

    В составе “Милана” игрок выступал с 1987 по 1993 год. Провел 201 игру, 124 раза отметился в воротах соперника. С командой выиграл 4 титула чемпиона Италии, 4 Суперкубка страны. На международном уровне выиграл сразу 6 трофеев в 1989-1990 гг – по 2 раза завоевал КЕЧ, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок.

    Был лучшим бомбардиром Серии А в 1990 и 1992 гг. Является 3-кратным обладателем “Золотого мяча”, 1 раз признавался игроком года ФИФА.

    В сборной Нидерландов – с 1983 по 1992 гг. Провел 58 матчей, забил 24 гола.

    Филиппо Индзаги (Италия)

    Выступал за “Милан” с 2001 по 2012 гг., сыграв 300 матчей и забив 129 мячей. Дважды становился чемпионом Италии (2004, 2011), дважды побеждал в Лиге чемпионов. Также завоевал два Суперкубка УЕФА и выиграл клубный ЧМ.

    В сборной Италии играл с 1997 по 2007 гг. Провел 57 поединков, забил 25 голов. Чемпион мира 2006 года.

    Альдо Боффи (Италия)

    Миланская карьера Альдо Боффи длилась с 1936 по 1944 гг. В форме “Милана” нападающий провел 194 игры, забил 131 мяч. Трижды становился лучшим бомбардиром итальянского первенства.

    В сборной сыграл всего 2 матча без забитых голов.

    Жозе Алтафини (Бразилия, Италия)

    В “Милане” Жозе Алтафини играл с 1958 по 1965 гг., провел 246 матчей, забил 161 гол. Был лучшим голеадором итальянского чемпионата в 1962 г., а в 1963 – обладателем и лучшим бомбардиром Кубка чемпионов. Четырехкратный чемпион Италии.

    В 1958-м году еще в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в Швеции. За бразильцев сыграл с 1957 по 1958 год 11 игр, забил 8 мячей. В 1961 г. принял итальянское гражданство и успел до конца карьеры отыграть за «Скуадру Адзурру» 6 поединков, в которых забил 5 раз.

    Джанни Ривера (Италия)

    В период с 1960 по 1979 провел за «россонери» 527 матчей, забил 164 гола. Обладатель “Золотого мяча-1969”, лучший бомбардир Серии А-1973 года. С командой выиграл 3 чемпионата Италии, 2 КЕЧ, 2 Кубка обладателей кубков и 1 Межконтинентальный кубок.

    В сборной Италии с 1962 по 1974 гг. провел 60 матчей, забил 14 голов. Становился чемпионом Европы-1968.

    Андрей Шевченко (Украина)

    Самый успешный украинский нападающий постсоветского периода с помпой перешел в «Милан» в 1999 г., отыграл 7 лет, а после неудачного вояжа в «Челси» вернулся и отыграл еще год – с 2008 по 2009 гг. В составе миланского клуба провел 226 поединков и 175 раз огорчил соперников, взобравшись на 2-е место в перечне лучших снайперов. По 2 раза становился лучшим голеадором Серии А и Лиги чемпионов.

    За сборную Украины с 1995 по 2012 гг. сыграл 111 игр, забив 48 раз.

    Гуннар Нордаль (Швеция)

    Швед Нордаль отыграл за «красно-черных» всего 7 лет – 1949-1956. Многие форварды проводили в клубе гораздо больше времени, но и близко не подошли к достижению Гуннара – 257 матчей, 210 мячей. Нордаль успел 5 раз завоевать звание лучшего бомбардира итальянского чемпионата.

    За сборную Швеции играл с 1942 по 1948 гг – 33 игры, 43 мяча. В 1948 г. помог сборной завоевать олимпийское золото в Лондоне и стал лучшим голеадором турнира.

    Топ-10 лучших голеадоров “Милана” за всю историю:

    Место

    Игрок

    Голы

    1

    Гуннар Нордаль

    210

    2

    Андрей Шевченко

    175

    3

    Джанни Ривера

    164

    4

    Жозе Алтафини

    161

    5

    Альдо Боффи

    131

    6

    Филиппо Индзаги

    129

    7

    Марко ван Бастен

    124

    8

    Кака

    106

    9

    Джузеппе Сантагостино

    106

    10

    Пьерино Прати

    102
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: https://dzen.ru/a/XVplo3tL0gCs3mZL
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1729176997
    вот вы про всех написали, что брали КЕЧ/ЛЧ - а про шевченку и золотой мяч решили умолчать. а я помню финал ЛЧ милан-юве, где он забил победный гол в послематчевых пенальти. у нас после этого половина класса ходила на физру в футболках милана, что меня люто бесило, поэтому принялся болеть за интер. и вот так со школы - и до дней нынешних больше всего в италии переживаю за интер)
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