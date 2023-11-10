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  • Что случилось с Миранчуком: почему он так мало играет и есть ли возможность исправить это

Что случилось с Миранчуком: почему он так мало играет и есть ли возможность исправить это

10 ноября 2023, 16:05
5

Трансферное окно откроется через полтора месяца, но первые слухи появляются уже сейчас. Слухи касаются и РПЛ, где окно открывается еще позже. Один из таких связан с Алексеем Миранчуком. В этом сезоне у него совсем не идет в «Аталанте», поэтому медиа говорят в том числе и о возвращении в Россию.

В чем причина спада Миранчука

Зафиксируем грустные моменты для Алексея:

  • 72 минуты на поле в матчах чемпионата Италии в этом сезоне. Он трижды выходил на замену и пять раз оставался в запасе. 0 голевых действий;
  • В Лиге Европы он провел на поле 28 минут – тоже вышел на замену, это случилось в матче против «Ракува». Голевыми действиями за эти минуты Миранчук не запомнился. Еще две встречи в ЛЕ он провел в запасе.

Проблемы Миранчука начались в конце сезона-2021/22. Тогда он постепенно начал выпадать из состава. Но летом 2022-го «Аталанта» решила этот вопрос, отдав Миранчука в аренду «Торино». Сейчас он остался в клубе и столкнулся с еще большей нехваткой игрового времени.

Когда Миранчук только приезжал в «Аталанту», Джан Пьеро Гасперини получал вопросы о несбалансированности игрока для вполне комбинационного футбола команды. Тогда тренер пообещал решить эту проблему и сказал, что поможет Алексею адаптироваться к взаимодействиям с партнерами на поле. Время показало, что этот вопрос так и остался неразрешенным. Если в «Торино» Иван Юрич не требовал этого от Миранчука (поэтому он получал стабильную практику и оставил приятное впечатление), то после аренды требования Гасперини не изменились. К тому же сейчас в «Аталанте» сформировался целый блок конкурентов, которые отвечают запросам Гасперини лучше Миранчука.

Отсюда и мало минут на поле. Хотя Гасперини пообещал Миранчуку, что даст ему шансы проявить себя – об этом в августе говорил агент игрока Вадим Шпинев: «У Алексея состоялся хороший и продуктивный разговор с Гасперини, во время которого тренер сказал: «Леша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай».

Вот несколько мнений о форме Миранчука и его значимости для «Аталанты»:

Юрий Семин: «Сейчас ему нужно много работать, предъявлять к себе требования, которые есть у этой команды, и каждый день стараться добиваться места в стартовом составе. Потому что изначально, когда он приходил в «Аталанту», на мой взгляд, группа руководителей направила Алексея не в ту команду, где играют в его футбол. Он не подходит под стиль Гасперини. Вот и все».

• Редактор Zona Mista Эуджено Соррентино: «Многие удивились, что Миранчук в итоге остался в «Аталанте», но с сожалением предположу, что дело здесь не в том, что Гасперини вдруг резко изменил свое отношение к футболисту, которого он до этого считал стопроцентным резервистом.

Я с большой симпатией отношусь к Алексею с первых дней его пребывания в «Аталанте», да и все остальные, уверен, скажут в Бергамо то же самое. Но вот с футбольной точки зрения Миранчук, обладая талантом и незаурядной техникой, не смог себя проявить в полной мере. Он проиграл конкуренцию в первые два сезона, а сейчас вновь видится лишь резервистом».

• Журналист Tuttosport Массимо Франки: «Аталанта» известна тем, что раскрывает очень много талантливых игроков. Этот клуб имеет отличный скаутский блок, который регулярно находит перспективных игроков по всему миру. Клуб из Бергамо редко промахивается. Но в ситуации с Миранчуком стоит признать, что этот трансфер оказался провальным для клуба. За него заплатили большие по меркам «Аталанты» деньги. Но потом с каждым годом его цена падала. Что бывает крайне редко для молодого игрока».

А что, прямо сейчас есть какие-то слухи о будущем Миранчука?

Летом были инсайды об очередной аренде Алексея Миранчука, но он остался в «Аталанте». Сейчас же обсуждения вернулись, но медиа обсуждают не так много вариантов.

Первый – «Локомотив». «РБ Спорт» писал, что «Локо» хочет взять Миранчука в аренду, но его приоритет – остаться в Европе.

Второй – «Торино». По информации Sport24, клуб заинтересован в аренде и даже в полноценном трансфере Миранчука. Но сделку усложняют запросы «Аталанты» по цене и запросы стороны игрока по зарплате.

У другого нашего легионера в Европе все отлично:

Головин невероятен в этом сезоне: много забивает, во Франции его называют великим. Есть шанс на переход в топ-клуб?

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Россия Торино Аталанта Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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k611
1699543593
В Торино ведь играл и приносил пользу. Есть смысл туда вернуться, если клубы договорятся.
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JI e x a
1699556749
Лёха и в России никогда не был мега тащером. Да, уровень игры определённый имеет, но этот уровень не сильно выделялся даже на фоне России. А в Италии тем более. Вот и не играет. Для Италии это обычный стабильный игрок замены.
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