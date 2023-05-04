Эмоции «Наполи» после первого за 33 года чемпионства: в Неаполе полный стадион и море страсти, в Удине фанаты выбежали на поле

«Наполи» затянул с чемпионством. От клуба ждали скудетто сразу после матча с «Салернитаной», но он оступился. Зато сейчас, в матче с «Удинезе», набрал одно очко и взял долгожданное золото. Фанаты «Наполи» не видели его с 1990-го: за 33 года они прошли от банкротства любимой команды до ее перерождения.

И вот теперь – чемпионство. Первое для «Наполи» после эпохи Диего Марадоны. Посмотрите на эти прекрасные эмоции.

Матч с «Удинезе» проходил в Удине. Но в Неаполе фанаты забили стадион.

Вот еще красивое:

Сумасшествие, когда Виктор Осимхен сравнял счет:

А вот так команда и фанаты праздновали уже в Удине, когда «Наполи» официально взял чемпионство:

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press, скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»