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    • Эмоции «Наполи» после первого за 33 года чемпионства: в Неаполе полный стадион и море страсти, в Удине фанаты выбежали на поле

    Эмоции «Наполи» после первого за 33 года чемпионства: в Неаполе полный стадион и море страсти, в Удине фанаты выбежали на поле

    «Наполи» затянул с чемпионством. От клуба ждали скудетто сразу после матча с «Салернитаной», но он оступился. Зато сейчас, в матче с «Удинезе», набрал одно очко и взял долгожданное золото. Фанаты «Наполи» не видели его с 1990-го: за 33 года они прошли от банкротства любимой команды до ее перерождения.

    И вот теперь – чемпионство. Первое для «Наполи» после эпохи Диего Марадоны. Посмотрите на эти прекрасные эмоции.

    Матч с «Удинезе» проходил в Удине. Но в Неаполе фанаты забили стадион.

    Вот еще красивое:

    Сумасшествие, когда Виктор Осимхен сравнял счет:

    А вот так команда и фанаты праздновали уже в Удине, когда «Наполи» официально взял чемпионство:

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press, скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»

    Источник: «Бомбардир»

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    04.05.2023 23:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2046

      DMитрий 3 часа назад

      Порадуемся за мистера Лучано Спаллетти.

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