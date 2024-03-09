Лучшие бомбардиры в истории «Наполи» – догонит ли Хвича Марадону и других лидеров рейтинга?

В тройке главных голеадоров сразу два футболиста не из Италии.

Футбольный клуб из Неаполя традиционно радует своих болельщиков яркой атакующей игрой. Но трофеи выигрывает нечасто. В минувшем сезоне команда спустя 33 года вернула себе чемпионство в Серии А. В истории «Наполи» было много великих бомбардиров. О лучших из лучших мы расскажем в этой статье.

Ну а начнeм мы с игроков, которых пока нет в первой десятке почетного списка. Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен – два действующих футболиста «Наполи», которые медленно, но верно поднимаются в бомбардирском рейтинге. Нигерийский форвард уже очень близок к топ-10. На его счету 72 гола в 124 матчах за команду – 13-й результат в истории клуба. От 10 места Осимхена отделяют 17 голов.

Кварацхелия поражал ворота соперников «Наполи» 24 раза. Этой отметки он достиг за 79 игр. Пока грузинский вингер далек даже от топ-20 рейтинга, не говоря уже о десятке лучших. Но, если Хвича решит задержаться в Неаполе на много лет, игроку вполне по силам догнать лидеров. А вот и сами герои-бомбардиры:

10. Жозе Алтафини. Голы за «Наполи» – 89

Принято считать, что футбольный Неаполь благосклонен к аргентинским нападающим, но есть в топ-10 и два бразильца. Один из них – легендарный форвард по прозвищу «Маццола» – долгое время играл в чемпионате Италии. Наибольших успехов добился с «Миланом», за который забил в общей сложности 150 голов (4 результат в истории клуба). Перейдя в «Наполи», Алтафини обороты не сбавлял. Особенно ему удался первый сезон в этой команде. Форвард забил 22 гола в 41 матче. А еще Маццола вместе с Пеле и Гарринчей играл за сборную Бразилии на победном чемпионате мира 1958 года.

9. Гонсало Игуаин. Голы за «Наполи» – 91

Интересное совпадение: Игуаин, также как и Маццола, играл в Серии А за три клуба – «Наполи», «Ювентус» и «Милан». Аргентинец начал свою итальянскую карьеру как раз в Неаполе. Туда он приехал из мадридского «Реала», за который забил в различных турнирах 121 гол. В «Наполи» Игуаин провел всего три сезона, но забивал так часто, что ворвался в рейтинг лучших бомбардиров в истории клуба.

Перед тем как покинуть «Наполи», форвард выдал феноменальный сезон 2015/16 – 38 голов в 42 матчах, в том числе 36 голов в Серии А, что на тот момент было рекордным показателем в чемпионате. Впоследствии этот результат повторил Чиро Иммобиле.

8. Карека. Голы за «Наполи» – 96

В начале и середине 80-х годов прошлого века этот форвард был одним из лучших игроков чемпионата Бразилии. «Наполи» стал первым и единственным европейским клубом в карьере игрока. В Неаполе тогда, в момент перехода бразильца, уже играл Диего Марадона. Вскоре команда выиграла чемпионат и кубок Италии, а также Кубок УЕФА.

7. Антонио Войяк. Голы за «Наполи» – 103

Блистал на футбольном поле в 20-е и 30-е годы прошлого века. В «Наполи» перешел из «Ювентуса», с которым форвард выигрывал чемпионат Италии. Выступая за неаполитанцев, Войяк так и не повторил этот успех, зато голы забивал исправно. Четырежды достиг отметки в 20 голов за сезон в Серии А.

6. Эдинсон Кавани. Голы за «Наполи» – 104

Еще один выдающийся нападающий, который попал в топ-10 бомбардиров сразу двух суперклубов. Также как и Игуаин, Кавани провел в Неаполе три сезона. Выиграл с командой кубок Италии. Форвард по прозвищу «Эль Матадор» показывал высочайшую среднюю результативность – по этому показателю он превосходит всех игроков рейтинга. В среднем на гол ему требовалось всего 111 минут. Из Неаполя уругваец переехал в Париж и там тоже стал настоящей легендой. В футболке «ПСЖ» Кавани забил ровно 200 голов.

5. Аттила Саллюстро. Голы за «Наполи» – 108

Будущий лидер неаполитанской команды родился в Парагвае. Когда Саллюстро был ребенком, его семья переехала в Италию. Случилось это в 1920-м году. Талантливого подростка взяли в школу «Интернационале-Наплес» – так назывался клуб-предшественник «Наполи». У игрока был богатый отец, который поощрял увлечение сына. При этом Саллюстро-старший считал, что футболом следует заниматься в свое удовольствие, не получая за это денег. Именно поэтому форвард выступал за основную команду бесплатно. Но от шикарных подарков в виде дорогих автомобилей, преподнесенных клубом, футболист не отказывался. Саллюстро-младший дебютировал за основу в 1926 и выступал за неаполитанцев до 1937 года.

4. Диего Марадона. Голы за «Наполи» – 115

Величайший игрок в истории клуба. Именем Марадоны назван домашний стадион «Наполи». Аргентинец перешел в итальянскую команду из «Барселоны»в 1984-м. Он выступал за неаполитанцев на протяжении семи сезонов. Ни в одном другом клубе Марадона не задерживался на столь длительный срок. Диего стал кумиром Неаполя. Он влюблял в себя болельщиков, демонстрируя невероятный футбол. Быстрый, техничный, смелый, даже безбашенный. Нельзя сказать, что в «Наполи» он показывал какую-то запредельную статистику. Первый сезон – 14 голов в чемпионате, следующий – 11, затем 10. Но Марадону любили не только и не столько за голевые свершения. Его трюки с мячом, сольные проходы, эффектные передачи по-прежнему выглядят шедеврально, это классика не все времена. Вместе с «Наполи» Марадона дважды выигрывал чемпионат Италии.

3. Марек Гамшик. Голы за «Наполи» – 121

Словацкий футболист выступал в полузащите, а потому его нахождение в топ-3 рейтинга лучших бомбардиров кого-то может удивить. Гамшик перешел в «Наполи» совсем молодым игроком – ему едва исполнилось 20 лет. Тогда, летом 2007 года, Марек стал вторым в списке самых дорогих трансферов клуба. Больше неаполитанцы заплатили лишь за Марадону. Гамшик провел в команде 11 с половиной сезонов. Никогда не забивал больше 12 голов за один чемпионат. Но в итоге благодаря многолетней успешной игре за «Наполи» добрался до третьей строчки нашего рейтинга.

2. Лоренцо Инсинье. Голы за «Наполи» – 122

Инсинье играл за неаполитанцев почти так же долго, как и Гамшик. Лоренцо – воспитанник клуба. За основу дебютировал в 2010-м. В своем лучшем сезоне (2016/17) забил 20 голов в 49 матчах. Игрок в интервью часто признавался в любви к «Наполи» и заявлял, что не променяет команду ни на один топ-клуб. И действительно, лучшие годы игровой карьеры он провел в родном городе. А потом уехал в Канаду – контракт с форвардом подписал «Торонто», выступающий в МЛС.

1. Дрис Мертенс. Голы за «Наполи» – 148

Бельгиец перешел в «Наполи» из ПСВ. Когда-то Мертенса считали бесперспективным игроком из-за скромных габаритов. При росте 169 сантиметров он весил всего 61 килограмм. Но футболист компенсировал это высочайшей скоростью и эффективным дриблингом. В Неаполе Мертенс быстро стал лидером атак. Самым результативным для него стал сезон 2016/17 (тот самый, когда феерил его одноклубник Инсинье). Мертенс забил тогда 34 гола во всех турнирах.

Трио лидеров этого рейтинга – Гамшик, Инсинье и Мертнес – так и не стали с «Наполи» чемпионами Италии. В прошлом, триумфальном для клуба сезоне, их в команде уже не было. Этот факт, разумеется, ничуть не преуменьшает заслуги игроков перед футбольным Неаполем.