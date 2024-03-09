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    • Лучшие бомбардиры в истории «Наполи» – догонит ли Хвича Марадону и других лидеров рейтинга?

    Лучшие бомбардиры в истории «Наполи» – догонит ли Хвича Марадону и других лидеров рейтинга?


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    Сегодня, 16:00
    В тройке главных голеадоров сразу два футболиста не из Италии.

    Футбольный клуб из Неаполя традиционно радует своих болельщиков яркой атакующей игрой. Но трофеи выигрывает нечасто. В минувшем сезоне команда спустя 33 года вернула себе чемпионство в Серии А. В истории «Наполи» было много великих бомбардиров. О лучших из лучших мы расскажем в этой статье.

    Ну а начнeм мы с игроков, которых пока нет в первой десятке почетного списка. Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен – два действующих футболиста «Наполи», которые медленно, но верно поднимаются в бомбардирском рейтинге. Нигерийский форвард уже очень близок к топ-10. На его счету 72 гола в 124 матчах за команду – 13-й результат в истории клуба. От 10 места Осимхена отделяют 17 голов.

    Кварацхелия поражал ворота соперников «Наполи» 24 раза. Этой отметки он достиг за 79 игр. Пока грузинский вингер далек даже от топ-20 рейтинга, не говоря уже о десятке лучших. Но, если Хвича решит задержаться в Неаполе на много лет, игроку вполне по силам догнать лидеров. А вот и сами герои-бомбардиры:

    10. Жозе Алтафини. Голы за «Наполи» – 89

    Принято считать, что футбольный Неаполь благосклонен к аргентинским нападающим, но есть в топ-10 и два бразильца. Один из них – легендарный форвард по прозвищу «Маццола» – долгое время играл в чемпионате Италии. Наибольших успехов добился с «Миланом», за который забил в общей сложности 150 голов (4 результат в истории клуба). Перейдя в «Наполи», Алтафини обороты не сбавлял. Особенно ему удался первый сезон в этой команде. Форвард забил 22 гола в 41 матче. А еще Маццола вместе с Пеле и Гарринчей играл за сборную Бразилии на победном чемпионате мира 1958 года.

    9. Гонсало Игуаин. Голы за «Наполи» – 91

    Интересное совпадение: Игуаин, также как и Маццола, играл в Серии А за три клуба – «Наполи», «Ювентус» и «Милан». Аргентинец начал свою итальянскую карьеру как раз в Неаполе. Туда он приехал из мадридского «Реала», за который забил в различных турнирах 121 гол. В «Наполи» Игуаин провел всего три сезона, но забивал так часто, что ворвался в рейтинг лучших бомбардиров в истории клуба.

    Перед тем как покинуть «Наполи», форвард выдал феноменальный сезон 2015/16 – 38 голов в 42 матчах, в том числе 36 голов в Серии А, что на тот момент было рекордным показателем в чемпионате. Впоследствии этот результат повторил Чиро Иммобиле.

    8. Карека. Голы за «Наполи» – 96

    В начале и середине 80-х годов прошлого века этот форвард был одним из лучших игроков чемпионата Бразилии. «Наполи» стал первым и единственным европейским клубом в карьере игрока. В Неаполе тогда, в момент перехода бразильца, уже играл Диего Марадона. Вскоре команда выиграла чемпионат и кубок Италии, а также Кубок УЕФА.

    7. Антонио Войяк. Голы за «Наполи» – 103

    Блистал на футбольном поле в 20-е и 30-е годы прошлого века. В «Наполи» перешел из «Ювентуса», с которым форвард выигрывал чемпионат Италии. Выступая за неаполитанцев, Войяк так и не повторил этот успех, зато голы забивал исправно. Четырежды достиг отметки в 20 голов за сезон в Серии А.

    6. Эдинсон Кавани. Голы за «Наполи» – 104

    Еще один выдающийся нападающий, который попал в топ-10 бомбардиров сразу двух суперклубов. Также как и Игуаин, Кавани провел в Неаполе три сезона. Выиграл с командой кубок Италии. Форвард по прозвищу «Эль Матадор» показывал высочайшую среднюю результативность – по этому показателю он превосходит всех игроков рейтинга. В среднем на гол ему требовалось всего 111 минут. Из Неаполя уругваец переехал в Париж и там тоже стал настоящей легендой. В футболке «ПСЖ» Кавани забил ровно 200 голов.

    5. Аттила Саллюстро. Голы за «Наполи» – 108

    Будущий лидер неаполитанской команды родился в Парагвае. Когда Саллюстро был ребенком, его семья переехала в Италию. Случилось это в 1920-м году. Талантливого подростка взяли в школу «Интернационале-Наплес» – так назывался клуб-предшественник «Наполи». У игрока был богатый отец, который поощрял увлечение сына. При этом Саллюстро-старший считал, что футболом следует заниматься в свое удовольствие, не получая за это денег. Именно поэтому форвард выступал за основную команду бесплатно. Но от шикарных подарков в виде дорогих автомобилей, преподнесенных клубом, футболист не отказывался. Саллюстро-младший дебютировал за основу в 1926 и выступал за неаполитанцев до 1937 года.

    4. Диего Марадона. Голы за «Наполи» – 115

    Величайший игрок в истории клуба. Именем Марадоны назван домашний стадион «Наполи». Аргентинец перешел в итальянскую команду из «Барселоны»в 1984-м. Он выступал за неаполитанцев на протяжении семи сезонов. Ни в одном другом клубе Марадона не задерживался на столь длительный срок. Диего стал кумиром Неаполя. Он влюблял в себя болельщиков, демонстрируя невероятный футбол. Быстрый, техничный, смелый, даже безбашенный. Нельзя сказать, что в «Наполи» он показывал какую-то запредельную статистику. Первый сезон – 14 голов в чемпионате, следующий – 11, затем 10. Но Марадону любили не только и не столько за голевые свершения. Его трюки с мячом, сольные проходы, эффектные передачи по-прежнему выглядят шедеврально, это классика не все времена. Вместе с «Наполи» Марадона дважды выигрывал чемпионат Италии.

    3. Марек Гамшик. Голы за «Наполи» – 121

    Словацкий футболист выступал в полузащите, а потому его нахождение в топ-3 рейтинга лучших бомбардиров кого-то может удивить. Гамшик перешел в «Наполи» совсем молодым игроком – ему едва исполнилось 20 лет. Тогда, летом 2007 года, Марек стал вторым в списке самых дорогих трансферов клуба. Больше неаполитанцы заплатили лишь за Марадону. Гамшик провел в команде 11 с половиной сезонов. Никогда не забивал больше 12 голов за один чемпионат. Но в итоге благодаря многолетней успешной игре за «Наполи» добрался до третьей строчки нашего рейтинга.

    2. Лоренцо Инсинье. Голы за «Наполи» – 122

    Инсинье играл за неаполитанцев почти так же долго, как и Гамшик. Лоренцо – воспитанник клуба. За основу дебютировал в 2010-м. В своем лучшем сезоне (2016/17) забил 20 голов в 49 матчах. Игрок в интервью часто признавался в любви к «Наполи» и заявлял, что не променяет команду ни на один топ-клуб. И действительно, лучшие годы игровой карьеры он провел в родном городе. А потом уехал в Канаду – контракт с форвардом подписал «Торонто», выступающий в МЛС.

    1. Дрис Мертенс. Голы за «Наполи» – 148

    Бельгиец перешел в «Наполи» из ПСВ. Когда-то Мертенса считали бесперспективным игроком из-за скромных габаритов. При росте 169 сантиметров он весил всего 61 килограмм. Но футболист компенсировал это высочайшей скоростью и эффективным дриблингом. В Неаполе Мертенс быстро стал лидером атак. Самым результативным для него стал сезон 2016/17 (тот самый, когда феерил его одноклубник Инсинье). Мертенс забил тогда 34 гола во всех турнирах.

    Трио лидеров этого рейтинга – Гамшик, Инсинье и Мертнес – так и не стали с «Наполи» чемпионами Италии. В прошлом, триумфальном для клуба сезоне, их в команде уже не было. Этот факт, разумеется, ничуть не преуменьшает заслуги игроков перед футбольным Неаполем.

    Лучшие бомбардиры в истории «Наполи» (по данным Transfermarkt)
    Игрок Матчи Голы
    1. Дрис Мертенс 397 148
    2. Лоренцо Инсинье 434 122
    3. Марек Гамшик 520 121
    4. Диего Марадона 257 115
    5. Аттила Саллюстро 269 108
    6. Эдинсон Кавани 138 104
    7. Антонио Войяк 193 103
    8. Карека 221 96
    9. Гонсало Игуаин 146 91
    10. Жозе Алтафини 224 89

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Alessandro Garofalo, imago sportfotodienst, Massimo Paolone, ChinaFotoPress, imago sportfotodienst, Lm / Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (1)
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    Al Nikki
    1709995687
    Смешно конечно. Нашли кого сравнить)
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