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  • «Интер» и «Милан» – дерби клубов с массой общих деталей. От цвета и стадиона до братьев-легенд и Златана

«Интер» и «Милан» – дерби клубов с массой общих деталей. От цвета и стадиона до братьев-легенд и Златана

10 мая 2023, 12:10
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«Интер» и «Милан» встречаются в полуфинале Лиги чемпионов. Такого не было 18 лет. И теперь, в очень иррациональный период, когда итальянский футбол переживает не самые лучшие моменты, они сошлись в ЛЧ вновь.

«Интер» и «Милан» очень разные. Но, наверное, это один из немногих случаев, когда соперники по городскому дерби действительно переплетаются в своей истории и зависят друг от друга.

«Интер» образовался из «Милана». Схожесть в клубных цветах – это дань одного клуба другому

Англичане частично основали итальянский футбол. Фраза пропитана пафосом, но в некотором роде это действительно так. Английские рабочие приезжали на заработки в Италию в XIX веке и к концу столетия образовывали собственные футбольные клубы, чтобы не отделяться от любимой игры. Так появились «Дженоа» и «Сампдория» в Генуе. Так появился «Милан» в 1899 году, который вышел из крикетного сообщества.

В середине нулевых XX века руководства «Милана» решило: клуб будет играть только итальянскими футболистами. Боссы «Милана» объясняли это желанием подчеркнуть идентичность и уникальность страны. Но среди руководителей были и те, кто и не согласился с новой политикой. Они вышли из состава, объединились, образовали собственную команду и даже выбрали название «Интернационале», чтобы подчеркнуть: в новой команде рады футболистом из разных стран и континентов.

Первый президент «Интера» Джованни Парамитиотти говорил: «Мы строили свою философию на открытости миру. Конечно, многие руководители «Интера» были выходцами из руководства «Милана». Но они уходили из-за несогласия с политикой клуба. Игра развивается, она должна объединять людей. А «Милан» делил общество на классы и национальности. Так нельзя. К тому же многие руководители были религиозными и злились, что символом «Милана» считается дьявол. Они [руководители «Милана»] отдали ему дань, разместив красный цвет на рубашках. Они даже не скрывали это. Если хотите сказать, что «Интер» – противоположность «Милану», то вы можете это говорить. Я предпочитаю говорить, что «Интер» – противоположность дьяволу».

«Интер» уважал соперника, поэтому скопировал черный цвет. А в качестве второго выбрал синий. Парамитиотти объяснял это желанием ассоциировать «Интер» с небом «теплого летнего дня» в Милане: «Нет никакого секрет. В Италии прекрасное лето. Когда нет дождя, Милан светится особенно. Наш клуб будет ассоциироваться именно с этой теплой порой, но не с дьяволом, который символизирует красный цвет на форме «Милана».

«Интер» и «Милан» – горячее дерби двух братьев Барези

Джузеппе и Франко Барези – легенды итальянского футбола. Но Джузеппе и Франко Барези – легенды разных итальянских клубов. Джузеппе (или Беппе – уменьшительно-ласкательное имя) почти всю карьеру провел в «Интере» и лишь под конец на два года уехал в «Модену». Франко отдал свою жизнь «Милану».

Джузеппе старше брата на два года, но всего лишь на год раньше дебютировал в основе «Интера». Когда Франко стал футболистом основы «Милана», то журналисты спрашивали о встречах с братом на поле. Франко Барези отвечал: «Не нужно сталкивать нас с Беппе. Это не дерби двух братьев. Это дерби двух великих клубов, которые делят Милан на две совершенно разные субкультуры».

Когда братья Барези уже отыграли несколько лет за свои команды, медиа снова зацепили тему семейного сотрудничества. На этот вопрос отвечал уже Джузеппе: «Мы – профессиональные футболисты, поэтому не обсуждаем очные матчи. Перед ними мы даже не разговариваем, потому что я не люблю Франко-игрока «Милана». Я не сумасшедший, в остальное время у нас очень теплые отношения. Но перед миланским дерби мой дом закрыт для него».

Джузеппе Барези вместе с «Интером» дважды брал чемпионат Италии, два раза – Кубок Италии, по разу – Кубок УЕФА и Суперкубок Италии. Трофейная комната Франко Барези с «Миланом» сильно больше:

  • Скудетто – шесть раз;
  • Суперкубок Италии – четыре раза;
  • Лига чемпионов/Кубок чемпионов – три раза;
  • Суперкубок Европы – три раза;
  • Межконтинентальный кубок – два раза.

После завершения карьеры Джузеппе Барези трудился в «Интере» и по сегодняшний день остается в тренерском штабе. Франко тоже был в тренерском штабе «Милана» (в командах различных возрастов), на 81 день уезжал в «Фулхэм», а с октября-2020 работает вице-президентом «Милана».

«Милан» и «Интер» делят стадион, но называют его по-разному

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти говорил: «Не знаю, как «Интеру» выходить на домашний матч, если на стадионе стоит смердящий запах «Милана». Потом, правда, Моратти оправдывался за фразу «смердящий запах», но в целом он правильно передал настроение клубов: они давно задумывались о новых стадионах, хоть долгое время делили один и тот же.

Для «Милана» он называется «Сан-Сиро». Назван он в честь первого епископа Павии Сира. В записях церковного манускрипта XIV века сказано, что Сир подал Иисусу хлеб с водой, после чего произошло чудо насыщение пяти тысяч человек. Это чудо остается единственным, которое есть во всех (четырех) канонических Евангелиях. «Сан Сир» в переводе и значит «Святой Сир».

Для «Интера» этот стадион называется «Джузеппе Меацца». Это легенда «Интера», которая некоторое время играла за «Милана». Поэтому, когда в 1980 году Федерация футбола Италии предложила «Интеру», «Милану» и префектуре города дать стадиону второе название, стороны быстро согласились. Бывший президент «Милана» Гаэтано Мораццони объяснял это решение:

«Мы с удовольствием приняли предложение называть великий «Сан-Сиро» еще и именем Джузеппе Меацца. Это легенда «Интера» и всего итальянского футбола, которое некоторое время выступал за «Милан». Несмотря на статус соперничества, мы очень уважаем историю «Интера». Но для «Милана» это будет «Сан-Сиро», для «Интера» – «Джузеппе Меацца».

Кстати, по слухам от итальянских медиа, клубы долгое время планировали строительство нового стадиона, который тоже был совместным проектом. Но в последние месяцы авторитетные журналисты говорят, что «Милан» планирует отделиться от «Интера» и построить собственную арену и даже уже нашел землю на севере города.

Даже сейчас в «Интере» и «Милане» есть футболисты, которые выступали за оба клуба

У «Интера» это Хакан Чалханоглу. Он играл за «Милан» с 2017-го по 2021-й и ушел в «Интер» на правах свободного агента. Потом он праздновал голы в ворота «Милана» и не очень хорошо отзывался о бывшей команде: «Ко мне не относились должным образом в «Милане» и всячески подвергали критике. В «Интере» все по-другому: я чувствую себя в подходящем месте, я чувствую себя дома».

В «Милане» это Златан Ибрагимович. Он выступал за «Интер» с 2006-го по 2009-й и впервые попал в «Милан» после «Барселоны», это случилось в 2010 году. Суммарно за «Милан» он отыграл почти пять лет. За это время поссорился с фанатами «Интера», много забивал ему и говорил: «У Златана нет черно-синего сердца. Я ценю прошлое в «Интере» и благодарен клубу. Но моя душа связана с «Миланом».

Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de, imago sportfotodientist, Stefania Rosini/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Италия. Серия А Лига чемпионов Интер Милан Ибрагимович Златан Чалханоглу Хакан
Комментарии (1)
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rustrey
1707632963
Ибра просто цыган, грёбанная проститука
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