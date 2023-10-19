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  • В Италии новый ужас: игроки Серии А и сборной подозреваются в ставках. Информатор – скандалист, который шантажировал Берлускони

В Италии новый ужас: игроки Серии А и сборной подозреваются в ставках. Информатор – скандалист, который шантажировал Берлускони

19 октября 2023, 12:46
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Италия только отошла от скандала с плюсваленцами и баном «Юве» и уже сотрясается от нового. Инсайдер Фабрицио Корона называет действующих и бывших игроков Серии А, которые делали ставки и играли в азартные игры на нелегальных платформах. Дело серьезное. Некоторые футболисты уже сознались, и по ним ведутся расследования.

Кого назвал информатор – и как наказали этих игроков?

Ближе к 10-м числам октября скандальный журналист, инсайдер и папарацци Фабрицио Корона заявил, что у него есть большой список футболистов чемпионата Италии, которые занимаются ставками и играют в азартные игры, что запрещено кодексом Серии А и Федерацией футбол страны (да и вообще всех стран). Корона устроил из этого шоу и пообещал с некоторой периодичностью выдавать имена из списка на своем официальном сайте.

Пока Корона назвал следующие имена:

Николо Фаджоли («Ювентус»). Пока что главный фигурант. Он согласился на сотрудничество со следствием и признался, что страдает лудоманией. Фаджоли получил бан на 7 месяцев, согласился на терапию на 5 месяцев и выплатит штраф в 12,5 тысячи евро. Он рассказывал, что влезал в большие долги, ставил даже на матчи Серии А (но никогда не делал ставки на «Ювентус»). Изначально ему грозило до трех лет дисквалификации.

Фаджоли уже дал интервью La Gazzetta dello Sport, в котором рассказал о зависимости:

«Тонали помог мне зарегистрироваться на нелегальной платформе. Ее отличие от легальных сервисов в том, что можно играть в кредит. В какой-то момент я накопил долг в 2,7 млн евро. Кредиторы обещали переломать мне ноги, если я не заплачу им. В итоге я занимал деньги у партнеров по команде, чтобы расплатиться. Помню, что занимал деньги у Драгушина и Гатти – говорил, что хочу купить новые часы».

Сандро Тонали («Ньюкасл»). Как только Корона назвал его имя, то Лучано Спаллетти моментально исключил его из заявки сборной на октябрьские матчи. Но Тонали отверг обвинения в ставках, зато признался в лудомании, но уже по части азартных игр. Агент игрока заявил, что тот обратится к психологам за помощью. Тонали тоже сотрудничал со следствием и теперь ждет своего наказания.

Николо Дзаньоло («Астон Вилла»). Тоже был исключен из заявки Спаллетти на октябрьские матчи сборной Италии. Но Дзаньоло тоже отверг обвинения в ставках и признался в игре на нелегальных сайтах. Но Корона сказал, что это просто тактика защиты Дзаньоло – у Федерации и у него лично есть все доказательства, что полузащитник делал ставки.

В ближайшее время Корона обещает больше имен. На данный момент Фаджоли, Тонали и Дзаньоло – единственные игроки, против которых началось следствие. И Корона назвал еще несколько футболистов:

  • Лука Гатти («Ювентус»);
  • Никола Залевски («Рома»);
  • Леонардо Бонуччи («Унион»). Это интересный кейс, потому что, по словам Короны, Бонуччи, выступая за «Юве», знал об увлечениях Фаджоли, но не сообщил об этом лиге. Это тоже наказуемо. Кроме того, по данным того же Короны, об этом с августа знали и руководители «Ювентуса»;
  • Стефан Эль Шаарави («Рома»);
  • Николо Казале («Лацио»).

По этим футболистам, вероятно, скоро начнется расследование. Корона сказал, что у него есть список из 50 имен – затронет все топ-клубы Серии А, кроме «Наполи».

А были ли у него промашки?

Да – Никола Залевски из «Ромы». Как только Корона назвал его имя (и сказал, что тот ставил на свою желтую карточку), то Залевски сразу же опроверг его инсайд. Позже итальянские медиа сказали, что Залевски планирует подать на Корону в суд за клевету.

Спустя день после этого на анонимных условиях выступил информатор Короны в подкасте Cerbero:

«Я сказал полную чушь, у меня не было никаких доказательств. Корона пообещал мне 20 тысяч евро за информацию без подтверждений. Мы встретились в Риме, где обсудили историю с Залевски. Почему я так поступил? Потому что сейчас нахожусь в сложной финансовой ситуации. Понимаю, что этот поступок меня, мягко говоря, не красит».

Кстати, а кто вообще этот Корона?

Как мы уже писали, Фабрицио Корона – журналист, сделавший себе популярность на скандальных инсайдах. Он покупает компромат у тайных инсайдеров, поручает представителям своего агентства вести слежку за селебрити и фотографировать их в неудобные моменты. Потом Корона продает полученную информацию – сначала самим объектам инсайдов (чтобы о них никто не узнал), чуть позже (если человек откажется от покупки) – газетам, журналам и электронным медиа.

И Корона действительно прессовал кучу звезд. Например, были такие истории:

• Однажды Корона сфотографировал Барбару Берлускони (дочь покойного Сильвио Берлускони), когда она выходила из ночного клуба с неизвестным мужчиной, и требовал за снимки 20 тысяч евро. В тот момент она была в отношениях с бывшим нападающим «Милана» Алешандро Пато. Информация не появилась в публичном поле, а медиа рассказали эту историю спустя несколько лет.

• Корона говорил, что за много лет карьеры нарыл компромат на кучу звезд: «Однажды я продал фото и видео за 500 тысяч евро. Один номинант на «Оскар» заплатил мне еще 200 тысяч, чтобы при нем я удалил все компрометирующие его снимки со всех устройств».

• Корона предлагал и звездам футбола купить у него компромат на себя – попадались Адриано, Альберто Джилардино и Давида Трезеге. Последний подал в суд за шантаж. Корона суммарно провел много месяцев в тюрьме, но выходил по амнистии и получал локальные ограничения. В какой-то момент, когда его приговорили к 4 годам заключения, Корона попытался скрыться и попал в списки Интерпола. В итоге он сдался спустя 4 дня.

• Сам Фабрицио Корона говорит: «Я как Робин Гуд: забираю деньги у богатых, но оставляю себе. Но хочу сказать, что никого не шантажирую. Если у меня есть фотографии или видео, то я предлагаю купить их сначала звездам, которые стали героями компромата. И только потом, если они откажутся, продаю файлы журналистам за ту же стоимость».

Фото: imago-images.de, AFLO, Keystone Press Agency/Global Look Press, соцсети Фабрицио Короны

Источник: Бомбардир
Италия. Серия А Лига чемпионов Италия Рома Ювентус Лацио Ньюкасл Астон Вилла Италия Бонуччи Леонардо Дзаньоло Николо Тонали Сандро Залевски Никола Фаджоли Николо
Комментарии (2)
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Dusheguboff
1697626556
Ему то какая разница? Куда он лезет? Пакостит сборной своей страны.
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kliker
1697710354
"предлагаю купить их сначала звездам, .. И только потом.. продаю файлы журналистам за ту же стоимость» - Жизнь - это один сплошной компромат, но прожить её надо так, чтобы никакие "Фабрицио Корона" не смогли его(этот компромат) продать. Вот Дзюба отказался покупать и каков итог? - потерял всё. Лучше бы он согласился.
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