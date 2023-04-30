Ради чемпионства в родном городе «Наполи» поменял календарь и перенес два матча, а префект радовался туристам. Итог – упущенный трофей

«Наполи» в этом туре мог вполне стать чемпионом впервые с 1990 года. Об этом кричало все: «Интер» в очном матче обыграл «Лацио». Для долгожданного золота «Наполи» было достаточно победы над «Салернитаной». Итог – ничья и перенос торжества минимум на тур.

«Наполи» всерьез надеялся на чемпионство и озаботился о переносе двух встреч. В итоге его действия не оправдались.

Сначала «Наполи» добился переноса встречи с «Салернитаной». Первоначально в календаре он стоял на 29 апреля. Префект Неаполя объяснил это необходимостью обеспечить безопасность в городе. «Наполи» просил, чтобы его игра с «Салернитаной» проходила одновременна со встречей «Интера» и «Лацио». Но здесь уже было неудобно телевещателям. Поэтому игра «Наполи» прошла сразу после встречи в Милане.

Из-за переноса матча с «Салернитаной» автоматически на день вперед был перенесен матч с «Удинезе». По регламенту, между двумя встречами в календаре должно быть не меньше 72 часов. В итоге, чтобы удовлетворить запросы и «Наполи», и «Удинезе» лига перенесла их матч на четверг.

Префект Неаполя после переноса матча с «Салернитаной» говорил, что у города будет три дня, чтобы отпраздновать победу в чемпионате. В итоге эти три дня победу еще нужно ждать – «Наполи» достаточно одного очка для оформления досрочного чемпионства. Проблема в том, что под титул после матча с «Салернитаной» в городе собирались фанаты со всего мира. В следующем туре клуб сыграет на выезде.

А вот так фанаты преждевременно праздновали победу в Серии А.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press