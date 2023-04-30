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  • Ради чемпионства в родном городе «Наполи» поменял календарь и перенес два матча, а префект радовался туристам. Итог – упущенный трофей

Ради чемпионства в родном городе «Наполи» поменял календарь и перенес два матча, а префект радовался туристам. Итог – упущенный трофей

30 апреля 2023, 18:49
5

«Наполи» в этом туре мог вполне стать чемпионом впервые с 1990 года. Об этом кричало все: «Интер» в очном матче обыграл «Лацио». Для долгожданного золота «Наполи» было достаточно победы над «Салернитаной». Итог – ничья и перенос торжества минимум на тур.

«Наполи» всерьез надеялся на чемпионство и озаботился о переносе двух встреч. В итоге его действия не оправдались.

Сначала «Наполи» добился переноса встречи с «Салернитаной». Первоначально в календаре он стоял на 29 апреля. Префект Неаполя объяснил это необходимостью обеспечить безопасность в городе. «Наполи» просил, чтобы его игра с «Салернитаной» проходила одновременна со встречей «Интера» и «Лацио». Но здесь уже было неудобно телевещателям. Поэтому игра «Наполи» прошла сразу после встречи в Милане.

Из-за переноса матча с «Салернитаной» автоматически на день вперед был перенесен матч с «Удинезе». По регламенту, между двумя встречами в календаре должно быть не меньше 72 часов. В итоге, чтобы удовлетворить запросы и «Наполи», и «Удинезе» лига перенесла их матч на четверг.

Префект Неаполя после переноса матча с «Салернитаной» говорил, что у города будет три дня, чтобы отпраздновать победу в чемпионате. В итоге эти три дня победу еще нужно ждать – «Наполи» достаточно одного очка для оформления досрочного чемпионства. Проблема в том, что под титул после матча с «Салернитаной» в городе собирались фанаты со всего мира. В следующем туре клуб сыграет на выезде.

А вот так фанаты преждевременно праздновали победу в Серии А.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Россия Наполи Салернитана
Комментарии (5)
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Ловкий Бубен
1682873159
Как же он упущенный ? Думайте что вы пишите, просто более раннее его получение в родных стенах упущенно.... 18 очков разница с Лацио и осталось 6 матчей, Наполи их должен все проиграть чтобы упустить трофей
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portero
1682875169
Им на 7 можно перенести праздник, если так получиться гулять три ночи можно. Сольют Удинезе, а 7 уж наберут очечко или три...
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raritet
1682883870
Как вариант. Может быть в этом вся хитрость. Если один раз народ приехал отметить чемпионство почему еще раз не приехать.Денег больше оставят . Хотя если серьезно , то и такой праздник , когда все рассчитано уже не праздник. Совсем другие эмоции. Можно сказать , рабочие.
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kremen4ulil
1682893405
Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: Серебряный прогноз. Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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